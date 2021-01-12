Whatsapp’a en büyük itiraz AB’den

4 Ocak Pazartesi günü dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat günü değiştireceğini duyurdu.

Aslında bu düzenleme, 2016’da fiilen gerçekleşmiş bir veri paylaşım politikasının yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanım şartnamesine geçirilmesinden ibaret. Zira Mart 2018’de patlak veren Cambridge Analytica skandalı, yine Facebook’un üçüncü parti uygulamalarıyla 87 milyon kullanıcısının verisini paylaşması sonucunda baş göstermişti. Bu skandaldan önce konuyla ilgili en büyük itiraz, 2017’de Avrupa Birliği’nden (AB) gelmişti. AB bölgesinde açık kullanıcı rızası olmadan yapılan bu tip veri paylaşımının önüne geçmek için müzakereler düzenlenmiş ve neticesinde WhatsApp Ireland Limited adlı şirket Avrupa Birliği adına ayrı bir servis sağlayıcı olarak belirlenmişti. AB Genel Veri Güvenliği Regülasyonu (GDPR) çerçevesinde reklam hizmetleri için bu tip veri paylaşımı dünyanın geri kalanından farklı olarak AB bölgesi genelinde iptal ettirilmişti.

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