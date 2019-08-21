WhatsApp'a para transferi özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliği üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak. NTV'nin haberine göre, dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

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