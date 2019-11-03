WhatsApp'ın Android sürümüne 'parmak izi' özelliği

WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor.

'Parmak izi kilidi' işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geliyor ve iOS'taki WhatsApp'a benzer bir güvenlik yeteneği sunuyor. iPhone kullanıcıları, WhatsApp için Touch ID ve Face ID desteğinden faydalanabiliyordu. Android'e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android'e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi. İşlev etkin hale getirilince telefonu eline geçiren başkaları, WhatsApp'ı açıp kolayca mesajlara bakamıyor. Bunun için kayıtlı parmak izi taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmak izi taratmadan da yanıt verilebiliyor.

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