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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

WhatsApp'tan 'virüs' sınırlaması

30 Mart 2020, Pazartesi 19:21
Koronavirüs salgınından sonra sosyal medya platformları yoğunluğu azaltmak için kısıtlamalar getirdi. Youtube, Netflix, Instagram ve Facebook'tan sonra Whatsapp'ta kısıtlama getirdi.

İlk olarak Çin’de görülen, bugün 160’ın üzerinde ülkeye sıçrayan koronavirüs salgını (Kovid-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.

Salgın ile birlikte dünya genelinde on milyonlarca insanın evlere kapanması sonrası artan trafik ile baş edemeyen şirketler çareyi kaliteyi düşürmekte buluyor. Salgın sonrası ortaya çıkan bu duruma karşı adım atan şirketler kervanına WhatsApp da katıldı.

Hindustan Times’ta yer alan habere göre, Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi.

Aynı habere göre, şu an için Hindistan’daki bazı kullanıcılar için geçerli olan bu kısıtlama ile birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor.

Artan internet trafiğinin sunuculara olan baskısının artması durumunda söz konusu kısıtlamanın WhatsApp’ın hizmet verdiği 180’den fazla ülkede de kendisini gösterebileceği belirtiliyor.

Etiketler: WhatsApp, virüs, sınırlama
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