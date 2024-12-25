Yapay zekâ âdil kullanılmalı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, yapay zekânın ayrımcılıktaki rolü ve Türkiye ile dünyada bu konuda alınan önlemleri paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, yapay zekâ algoritmalarının, cinsiyet, yaş, köken gibi kişisel özelliklere dayalı olarak ayrımcılık yapabileceğini belirtti.

Tınç, “Bir yazılım, hukuk mantığını tamamen benimsemiş olsa bile, ayrımcılık iddialarıyla yargıya taşınacak tartışmalar kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ne yazılımlar ne de robotlar, toplumun ve hukukun gelişimini durdurabilir.” açıklamasında bulundu. Tınç, “Yapay zekânın mutlaka dışarıdan müdahaleye, insan eliyle revize edilmeye ve güncellenmeye açık olması gerekir. Müdahale edemediğimiz, revize edemediğimiz ve sadece kendi kendini geliştiren bir yapay zekâ, ileride istemediğimiz sonuçlar doğurabilir. Bir süre sonra bizi ilerletmek yerine geriletebilir ya da ahlak anlayışımızın ve bilinç yapımızın gerisinde kalabilir. Yapay zekânın insanlığa hizmet etmesi için etik ve âdil bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması büyük önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.