Yusufçuk kanatları dronelara ilham oluyor

Droneların pratik kullanımları son yıllarda hızla arttı.

Güvenlik güçleri, film, fotoğrafçılık, vahşi hayatı koruma ve çok daha fazlası alanda dronelar hayatımızın bir parçası oldu. Ancak bütün teknolojilerde olduğu gibi, yeniliğe ve inovasyona devam etmek gerekiyor çünkü teknolojinin faydalarının ve kullanım alanının artması buna bağlı.

Euronews’deki habere göre Profesör ve proje lideri, Güney Avustralya Üniversitesi’nden Javaan Chal, 300 milyon yıllık bir havacılık harikası olan yaratılış harikası yusufçuktan ilhamını aldı.

Doktora öğrencisi ekibi ile birlikte hikmetli yaratılışla yusufçuğa kazandırılan havada süzülme, seyir ve akrobasi konusundaki donanım ve özel becerileri incelendi.

Bu canlının kanat çırpan uçak tasarımlarına paha biçilmez mühendislik bilgileri sunabileceğine inanılıyor. Ancak araştırmacılar için yusufçuk böceklerini onlara zarar vermeden yakalamak oldukça zor ve böceğin benzersiz vücudunu inceleyebilmek için daha farklı yollar bulmaya uğraşıyorlar.