"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Çocuklar dünyanın cennetidir

Büşra Nur Özdemir
14 Kasım 2024, Perşembe
Çocuk demek, masumiyet demek.

Çocuk demek, en küçük açlığında ve susuzluğunda endişelenmek, ona merhamet etmek demek.

Çocuk demek oyun demek, gözlerinin içinin gülmesi demek, muhabbet demek.

Çocuk demek, en küçük zarar gelecek diye içinin titremesi demek…

Çünkü çocuklar dünyanın cennetidir.

Şu felâket asrının vahşetine maruz kalan sevgili biricik çocuklar, bize bu zamanın vehametini gözler önüne seriyor. Gazze’de öldürülen çocukların ve kadınların yüzdeliği yetmişe dayanmış.1 Başlarından ve kalplerinden vurulan savunmasız yavrular... Fazlaca mermiye ev sahipliği yapan bedenleri… Kalanların ise açlık, susuzluk, barınma, güvenlik, her an anne babalarını kaybetme korkusu, oyun ve okuldan mahrum olma, tedavi görecek imkânlara sahip olamama ve daha nice vahim hâllerin içinde mücadele etmeleri…

Dünyada en son vurulacak şey bile değilken, çocuğun ilk hedefte olması, nefretin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Nefret ve muhabbetin savaşı... Dünyada, saldırılarda ölen ve zarar gören en yüksek oranın çocuklar olması, ne kadar kirli bir yerde, sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir dünyada yaşadığımızı hatırlatır. Mandela; “Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey, o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.” der. Dünya toplumu ise bu nefreti durduracak kadar güçlü değilse, ruhların ne kadar muhabbetten uzak olduğunu ortaya koyar.

Oysaki kâinat, muhabbet üzerine yaratılmıştır. Hiç gök ile yer kavgası duyduk mu? Ya gökteki yıldızlar, gezegenler? Yerdeki dağ, deniz? Öyle bir muhabbet kanununa itaat ederler ki, bizi hiçbir şekilde rahatsız etmezler. Peki ya biz?

Dünyadaki bu muhabbet, İslâmiyet sayesinde sarsılmaz bir kardeşliğe sebep olmuştur. İslâm Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm);

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”2 mesajı hepimizedir. “ Heyet-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar, uhuvvetle muhabbettir.”3 diyen Bediüzzaman, azgın bir nefrete karşı birbirimize kenetlenerek ruhlarımızı yükseltmenin adresini söyler. Zira yükselen ruhlar galip gelecektir. Bozulmuş tabiatlar, çürümüş fıtratlar, kokuşmuş vicdanların İslâm âlemine vurduğu onca balta ise, dönüp kendi başlarını parçalayacaktır.

Dünyanın bütün çocuklarına dair söylenilen her şey, korunması gereken haklar sadece metinlerde kalmamalı. Tüm muhabbete aday ve lâyık insanlar, çocuk hakları konusunda güçlü ve kararlı adımlar atmalı ve acil önlemler almalı. Zira dünyanın cennetine sahip çıkamazsak, bu vebal hepimize.    

Dipnotlar:

1- aa.com.tr, 08.11.2024; 2- Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66; 3- İşârâtü’l-İ’caz, s. 16.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

    ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

    Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli holiganlar yargılansın

    İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

    Amerika-İslam İlişkileri Konseyi: Biden bir "savaş suçlusu"dur

    BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

    Siviller kasten hedef alındı

    Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

    10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

    'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha

    Dünya izlemeye devam ediyor - Gazze, 404 gündür İsrail saldırıları altında!

    11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

    Rusya: Yıkıcı bir cevap veririz

    İsrailli esir: Netanyahu'yu durdurun

    Tesla, 2431 aracını geri çağırdı

    DP’li Altıntaş, yargıya yönelik düzenlemeleri değerlendirdi

    İsrail, Filistin halkını ve tarihini silmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali Rıza AYDIN

    Sarkaç
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha
    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-2
    Ahmet BATTAL

    Bu yaka temiz, karşı yaka kirli
    Sueda Uçar

    Asrın fobisi: ŞERİAT-2
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa “yanlış” de!
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî hayatı ifsad eden şeytanî bir desise
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsizlikler her zaman travma yaşatır
    Ali FERŞADOĞLU

    Kâfi ve vâfi değil mi, daha neyi bekliyoruz?
    Cevher İLHAN

    “Etki ajanlığı” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.