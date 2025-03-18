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18 MART 2025 SALI - YIL: 56

Siz de misvak kullanıyor musunuz?

Büşra Nur Özdemir
18 Mart 2025, Salı
14 asır öncesi Ramazan ayında Kâinatın Efendisine ilk vahiy indirilmiş ve peygamberlik müjdesi gelmiştir.

Peygamberliğinin 14. senesinde ise oruç ibadeti vahy edilmiştir. Bu ay ibadetlerin zirve yaptığı bir ay olması hasebiyle Cebrail’in (as) Peygamber Efendimiz’e (asm) ısrarla tavsiye ettiği misvak aklımıza gelir. 

Bu ağaç parçasının maddî faydasının yanı sıra bizim için asıl ehemmiyeti Rabbimiz tarafından faziletli kılınmasıdır. 

“Misvak, ağzın temizliği ve Rabbin rızasıdır.”1 

Misvak ağzı temiz hâle getirdiğinden, Rabbimizin sevgisini kazanmamıza vesile olur. Peygamberimiz: “Allah temizdir ve temiz olanları sever” buyurmuştur. Böylelikle misvak bizleri Rabbimizin rızasına ulaştırır. 

Günlük hayatımızda sevdiklerimizi razı etmek için ne kadar şekilden şekle girebiliyoruz. Oysa asıl razı etmemiz ve sevgisini kazanmamız  gereken Rabbimiz için daha hassasiyetli olup O’nun rızasına ulaştıracak yollara başvurmamız gerekir. Misvak da bu yollardan biridir.

Hz. Peygamber’in, “Misvak hakkında o kadar emir aldım ki bu konuda Kur’ân’da bir âyet ineceğini zannettim”2 sözü yanında, on şeyin fıtrattan olduğunu belirttiği hadiste3 genellikle temizliğe dair olan bu hususlar arasında misvak kullanmayı da zikretmesi misvağın önemini vurgular. Hz. Âişe’ye Resulullah’ın eve geldiğinde ilk yaptığı işin ne olduğu sorulduğunda dişlerini misvakla temizlediğini söylemesi4 misvakın önemini vurgulayan diğer bazı hadislerdir.

Misvak bazı durumlarda özellikle kullanılması istenmiştir. “Ağızlarınız Kur’ân yoludur, onları misvakla temizleyin”5 hadisi, Peygamber’in (asm) misvak kullanılarak kılınan namazın misvaksız yetmiş namazdan daha faziletli olduğunu belirtmesi6 Allah’ı hoşnut etmek adına ne denli önemli olduğunu ortaya koyar.            

Erak ağacından elde edilen misvağın ince lifleri ve kendine has bir kokusu vardır. Tükürük ile etkileşime girdiğinde bir sıvı salgılar. Bu vesileyle dişleri temizler ve diş etlerini sağlıklı hâle getirir. 

Her bir diş vücudumuzdaki farklı bir organla ilişkilidir. Ağız boşluğumuz ise genel sağlık durumumuzu etkileyen birçok hastalığın ana giriş kapısıdır. 

Misvak kullanılmalıdır; çünkü ağzı temizler, Allah’ı razı eder, melekleri razı eder, iyi amelleri artırır; sünnettir, gözü keskinleştirir, diş eti iltihabını iyileştirir, diş etlerini güçlendirir, balgamı giderir ve ağzı güzel kokutur.

Kainatın Efendisi (asm) her noktadan bizlere en güzel model iken misvak sünnetinde bu kadar hassasiyetli olması ne kadar hikmetlidir. 

Sünnet-i Seniyeye ittiba hususunda çok hassas olan Bediüzzaman Hazretleri de, hayatı boyunca misvak kullanmaya son derece ehemmiyet vermiştir.

Bizlerin de elden geldiğince ittibâa çalışması, hem bu dünya hayatında büyük menfaatler sağlayacak hem de ebedî saadete ulaşmamıza vesile olacaktır. Siz de misvak kullanıyor musunuz ?

Dipnotlar:

1- İmam Ahmed, Nesaî

2- Müsned, I, 237, 307

3- Müslim, “Taharet”, 56; Ebu Davud, “Taharet”, 29

4- Müslim, “Taharet”, 43-44

5- İbni Mâce, “Taharet”, 7

6- Bezzar, Mecmu’z-Zevaid [Heysemi’nin] 263/2’sinde

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