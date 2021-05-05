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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çağın hastalığı: Hedonizm!

Cenk ÇALIK
05 Mayıs 2021, Çarşamba 00:04
ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Günümüzde “altmış bin kadar endüstriyel gıda maddesinin” 1 olduğu düşünülürse çetin bir imtihandan geçtiğimizi söyleyebiliriz. Prof. Dr. Mustafa Nutku, “İnsanların büyük çoğunluğu ‘hedonizm’in kölesidir. Kendilerine lezzet veren şeye yönelirler, ama ötesini düşünmek istemezler. Aksine, lezzet peşindeki bu hallerini savunmaya, kendilerini bu mevzuda haklı görmeye ve göstermeye çalışırlar.” 2 diyerek aslında lezzet uğruna yanlışlar çukuruna düşülüp, çıkılamadığını özetliyor.

Çözüm ise İktisat Risalesi’nin Üçüncü Nüktesi’nde ifade edildiği gibi dilimizi kapıcılıktan, müfettişliğe çevirebilmektir. Bunun içinde Sünneti esas almamız gerekiyor. Hazreti Gavs’ın pişmiş tavuğu keramet göstererek diriltmesi vak’ası ibretlidir. Bu hadiseden çıkarmamız gereken neticeyi Üstadımız, “Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit leziz şeyleri yiyebilir…” 3 şeklinde özetler. Anlaşılan o ki manevî cihazatımız, maddî cihazatımıza galebe etmeden fıtrî düzene dönmemiz mümkün değildir.

En fazla lezzet alan kimdir?

En ilgi çekici hakikatlerden biri de lezzeti en fazla fakirlerin aldığıdır. Zira maddî imkânların kısıtlı olması; aç kalma süresini arttırırken, yemek çeşidinin azalmasına sebep olur. Bu da bir ihsan-ı İlâhî olarak padişahlardan dahi daha fazla lezzet alması demektir. Üstadın, “Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya (yani fakire) padişah gibi lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en a’lâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.” 4 ifadeleri bu hakikati ispat eder.

Dipnotlar:

1- Gimdes Uluslararası Helal Gıda Konferansları, s. 26.

2- Yeniden Gıda Raporu, s. 466.

3- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 252.

4- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 254-255.

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  • A. AYDIN

    5.5.2021 01:23:37

    Çok önemli bir hastalığa dikkat çeken bu yazı, mutfağımızda esas alınmalı. Teşekkürler. 👍

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