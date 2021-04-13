En İyi İlaç: Açlık

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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

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Cenk ÇALIK
13 Nisan 2021, Salı 00:01
ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

İnsanoğlunun ilk imtihanı gıda ile olmuştur. Hz. Adem (as) yasak meyveyi yedikten sonra dünyaya gönderilmiş ve dünya maceramız başlamıştır. Bu cihetle bakıldığında gıda imtihanımızın insanlık tarihi kadar eski olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 

Günümüzdeki gıda imtihanı hiç olmadığı kadar zorlaşmıştır. Gıda katkı maddeleri, genetiğiyle oynanmış tohumlar, fabrikalarda uygulanan fizikî, kimyevî işlemler gibi onlarca müdahale sağlığımızı ciddî manada tehdit etmektedir. Üstelik biyolojik açlığımızın bir ömür boyu sürmesine sebep olması da cabası. Bu hakikat “Belki bir paradoks, ama gerçek; medeni insan yanlış ve tahrip edici çok fazla yemek yiyerek aslında kendini ölene kadar aç bırakıyor.” 1 ifadesiyle özetlenebilir.

Özellikle aşırı beslenmeyle ortaya çıkan obezite bütün dünyayı esir almış vaziyettedir. Çözüm olarak sunulan diyetler kısmî ve geçici “başarı!” sağlamakta ve netice itibariyle verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına engel olunamıyor. Hz. Ali (ra), “Yeme ve içmede dengeli olmayan kimsenin düşmanı karnıdır” ifadesi, günümüz insanına muazzam bir reçete yazar.

Ömrümüz: Beslenme trajedisi!

“Bugünkü hayatımızın bir beslenme trajedisidir. İnsan ve hayvanlardaki bütün hastalıkların % 99,99’u beslenmeyle ilgilidir.” 2 Dolayısıyla kalıcı çözümün elde edilebilmesi için beslenmenin bütün yönleriyle ele alınması ve hayat prensibi olarak uygulanması zaruridir. Teşhis doğru olmazsa tedaviden de beklenen netice alınamayacaktır. Bu noktada Kur’ân, hadis ve Risale-i Nurlar her konuda olduğu gibi bu hususta da insanlığa en güvenli yolu gösterecektir. Bu çalışmamızda mezkûr kaynaklara ilâveten çeşitli kitap ve internet sitesinden istifade ettiğimiz ilmî ve istatistikî bilgileri yeri geldiğince paylaşmaya çalışacağız.

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Arnold Ehret, Şifalı Besinler ve Mukussuz Şifa Diyeti, s. 250.

2- Prof. Dr. Arnold Ehret, Şifalı Besinler ve Mukussuz Şifa Diyeti, s. 9.

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