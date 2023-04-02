Jelatin - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

E441 jelatinin eski numarası olup, bu numara artık kullanılmıyor. Etiketlere genellikle jelatin/gelatine olarak yazılır. Sığır, domuz, balık ve tavuk gibi hayvanların deri ve kemiklerinden elde edilen saf bir proteindir.

Endüstrinin altın bileziği olarak tanımlanan jelatin, meyve suları, yoğurt, peynir, süt ürünleri, şekerlemeler, dondurma, pastalar, çorbalar, salam, sosis, sucuk, kek, sos, puding, lokum bisküvi gibi ürünler başta olmak üzere kozmetikler, diş macunları, ilaç kapsülleri, bitkisel destek ürünleri, fotoğrafçılık, boyacılık endüstrisi gibi çok sayıda ürün ve sektörde yoğun ve yaygın olarak kıvam arttırıcı, stabilizatör, yapışma ajanı ve jelleştirici olarak kullanılır.

Jelatin dünyada çoğunlukla domuzdan elde edilir. Kimi üreticiler ürünlerine ‘yenilebilir jelatin’ veya ‘sığır jelatini’ yazsa da bu bilgiler genellikle tüketiciyi yanıltmak içindir. Özellikle çocuklar için yüksek kalorili yumuşak şeker olarak pazarlanan bu ürün bol miktarda tehlikeli renklendiricilerle birlikte sunulur. Bu sebeple jelatin çocuk sağlığı için büyük bir risk taşır.

Alerjilere (deri döküntüsü ve kızarıklık gibi) ve astıma da sebep olur. Baş dönmesi, nefes almada zorluk, kurdeşan ve kaşıntı gibi problemler jelatinin diğer zararları arasında yer alır. Jelatin ile beraber hayvanlarda bulunan toksinler insan vücuduna geçebilir ve bu durumda gastrointestinal sorunlar ve mide rahatsızlığı gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Domuz ve evlat hassasiyeti olan beşerin kesinlikle kaçması gereken bir zehirdir…