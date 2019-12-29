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29 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Kaderî mektuplar: Sinekler

Cenk ÇALIK
29 Aralık 2019, Pazar 00:04
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Sinek Risalesi’nde her birinin açılımı hacimli kitapları dolduracak çapta manalar zikretmiştir. Bu yazımızda ‘’kaderi mektuplar’’ dan bir nebze de olsa bahsetmeye çalışacağız.

Öncelikle ilgili pasajı hatırlayarak başlayalım: 

“Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nispetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve kıymeti var ki, Fatır-ı Hakim, o küçücük kaderi mektupları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş.’’ (Lem’alar, s. 420)

 Sineklerin  vasıflarını anlamaya çalışırken mektup olarak tanımlanması bizde çok derin ufukların açılmasına vesile oluyor. Sineklere mektup nazarıyla bakmayı düşündük mü hiç? Mektupları kâğıt parçasından oluşan tanımın dışında sineklerin ve diğer mevcudatında Rabbanî mektuplar olduğunun tefekkürünü yaptık mı? Cevaplar ortaktır diye düşünüyorum. Artık Sinek Risalesi’ni okuyan bir tefekkür yolcusu her bir sineği de mektup olarak görmeye başlar. Ne kadar lâtif bir tanımlama değil mi? Sineklere mektup olarak bakabilmek ve anlayabilmek.

Sayamıyacağımız kadar mektup göndermiş Rabbimiz bize. Bu kadar çok mektup yani sinek göndermesinin sebebi ne olabilir? 

Onun da cevabını veriyor Üstad Hazretleri: 

“Ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri’’ olduğu için. Demek ki bu mektuplar çok kıymetli. Her birisinin okunması gerekiyor. Değersiz nazarla bakan ve kendince hor görerek kıymetlerini takdir edemeyen ehl-i dünyanın kulakları çınlasın!

Kaderi mektupları anlayabilmek için Rabbimizin Fatır ve Hakim isimleriyle bakmak gerekiyor. Fatır ismi aynı zamanda Kur’ân’da bir sûreye ismini veriyor ve Rabbimizin benzersiz yaratması olarak ifade ediliyor. Hakim ise Rabbimizin hikmetli yaratmasını anlatıyor. Ne kadar orijinal bir bakış açısı. Sinekler benzersiz ve hikmetli yaratılmış kader mektuplarıdır. 

Burada biraz daha dikkatimizi tanıma verirsek mektup değil de “kaderi mektup” olarak ifade ediliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Kaderle tanımlanması bize öncelikle Rabbimizi hatırlatıyor. Rabbimiz sineklere bir çok aza ve vazife vermiştir. Bu vazifeler hem kendileri açısından ve hem de kâinat açısından son derece kıymetlidir. Dolayısıyla bu canlılar yaratılırken kader noktasında Rabbimiz başta temizlik ve sağlık olmak üzere birçok vazife vermiştir. Bu kıymetli vazifeleri yapmaları sineklerin kaderidir. Bu güzel kaderi Rabbimiz ikram etmiştir. Bize düşen bu kıymetli vazifeleri ifa eden sinekleri gördükçe tefekkür yolculuğuna çıkarak Rabbimizi hatırlamamızdır.

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