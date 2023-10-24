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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Karıncanın cenazesi

Cenk ÇALIK
24 Ekim 2023, Salı
“İkinci cenaze, zaman-ı Âdem’den (a.s.) beri, benim hemcinsim ve nev’im vefat edip mazi kabrinde defnedilmiş olan o büyük cenazenin başında, mezar taşı hükmünde olan bu asrın yüzünde gezer, karınca gibi küçük bir zîhayat suretinde kendimi gördüm.” (Lem’alar)

Karıncanın Risale-i Nur’da mezar taşı, kabir, cenaze gibi kavramlara atıf yapılması bu vazifeli böcekler üzerinde düşünmeye davet olarak anlayabiliriz.  Karınca son derece temiz canlılardır. Ölü işçileri veya yemek artıklarını vakit kaybetmeden yuvadan uzaklaştırır ve mezarlık görevi de gören bir çöp yığınına koyar. Kraliçenin enfeksiyondan korunması için azami temizlik gereklidir.

Bu kurala uymadığı tespit edilen Formica karıncalar hakkında araştırma yapan North Carolina Doğa Bilimleri Müzesi görevli Adrian Smith “Yuvalarını açtığınızda ve birçok vücut parçası bulduğunuzda bunun nedeni muhtemelen çöplerini atmamış olmalarıdır.” şeklinde ifade ediyor.

Florida’ya özgü olan Formica karıncalar, diğer karıncaların aksine iğnesi yoktur. Formik asit püskürterek avlanırlar. Araştırmacı Smith konuyu şu şekilde özetliyor: “Bir sprey, bir tuzak çeneli karıncayı devirebilir ve tek bir Formica karınca, bir tuzak çeneli karıncayı yerle bir edebilir; bu, tuzak çeneli karıncaların genellikle vahşi bir yırtıcı olarak bilindiği düşünüldüğünde dikkate değer bir başarıdır.” 

Diğer bir teori, Formica’nın, beslendikleri tuzak çene karıncayı kimyasal olarak taklit etmek için kalıntıları etrafta tutmasıdır. Smith, “Antenleriyle birbirlerine dokunduklarında aslında kokuyorlar” diyor. Yani kimyasalları kendileri üretmiyorlarsa elde etmenin bir yolu, belki de bu karıncaların kokusunu korumak için elde ettikleri cesetleri saklamaktır.

Görüldüğü üzere Formica’nın tesirli formik asit salgılayarak avlanması, avının koku taklidini yapması ya da bu kokuyu korumak için yuva etrafında cenazeleri saklaması gibi vakıalar geniş bir tefekkür ve ibret penceresi açıyor. Rabbimizin hayret verici özelliklerle yarattığı karıncalar sadece avlanmayla değil, ölüm ve mezarlık uygulamaları da son derece cay-ı dikkattir.

Karıncalar öldükleri zaman anten yapısından ölümünü çevresine haber veren bir sıvı salgılanır. Bu sıvı ölümü diğer karıncalara haber veren bir sinyal niteliğindedir. Ölüm haberini alan karıncalar ölüyü mezarlığa taşırlar. Kusursuz bir sisteme şaşmamak elde değil. 

Bir yakınımız vefat ettiğinde ilgili kişilere haber vermek ve o üzgün halde bunun izahını yapmanın ne kadar zor olduğu malumdur. Karınca ikinci bir kişiye gerek kalmadan salgıladığı sıvıyla bu haber verme işini ölümünden sonra kendi yapar!

Karıncaların, insanlar gibi mezarlıklarının olması ve defin işlemini yapması da ibretlidir. Ayrıca yuvalarına saldırı olduğunda bazı karıncalar ölmemek için yuvadan kaçtıkları görülmüştür. Bu kaçan karıncalar bir şekilde yolda öldürüldüğü takdirde savaş sonrası tespit edilir. İbret-i âlem olması için kolonisine ihanet eden hain karıncaların cesetleri ortada bırakılarak mezarlığa defnedilmemesi de hayret verici bir hadisedir vesselam…

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  • Said Yüksekdağ

    24.10.2023 14:03:41

    Allah razı olsun Cenk ağabeyim. Yine tefekkür dolu bir yazı olmuş. Maşâallah, barekallah...

  • Sertaç LÜSER

    24.10.2023 10:28:38

    ALLAHÜ EKBER.Alem alem içinde.

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