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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Kimyager sinekler

Cenk ÇALIK
04 Ekim 2019, Cuma
Sineklerin mahir birer kimyager olduğunu hiç düşündük mü?

Kimyagerler sadece laboratuvarda ve özel alanlarda mı mesleklerini icra ederler? Sineklerin hiç eğitim almamalarına rağmen en uzman insanlardan, daha mükemmel kimyagerlik yaptığını ilmî bilgiler ışığında hiç tefekkür ettik mi? Peki bu kimyagerlerin sayısını tahmin edebilir miyiz? Bu yazımızda bu tefekkürü bir nebze de olsa birlikte yapmaya çalışacağız inşallah. 

İlgili pasajı okuyarak başlayalım: “Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir.’’ (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 422)

Sinekler ayaklarında şeker ve yağdan oluşan tutkal benzeri özel bir kimyevî sıvı üretir. Bu sıvı sayesinde duvarlara yapışabilir ve yürüyebilir. Hatta tavanda baş aşağı tutunabilmektedir. Sineğin yaratılışı kusursuz olduğu gibi ayakları da kusursuz yaratılmıştır. Bu yaratılmayı eğer bir nebze de olsa taklit edebilsek hayatımız çok kolaylaşacaktır. Meselâ yangınlara müdahale eden itfaiye memurları aynı sinekler gibi düz duvara tırmandığını düşünelim. Yangınlar çok daha kısa sürede söndürülmüş olmaz mı? Ya da gökdelen gibi yüksek binalar inşaatı ve temizliğinde çalışan insanları düşünelim. Binalar çok daha hızlı inşa edilip, temizlenmez mi?

Et sineklerinin ayaklarında ince tüycükler vardır. Bu ince tüycükler sayesinde dokunduğu yerin kimyevî analizini yapabilmektedir. Bu kimyevî analize göre yiyeceğini bulabilmektedir. Bugün herhangi bir gıda laboratuvarına gittiğinizde çok sayıda bölümünün olduğunu görürsünüz. Sebebi de her analiz için ayrı bir makine ve uzmanlık gerekmesidir. Bütün analizleri yapan tek bir makine yoktur. Ayrıca, numune sonuçlarını alabilmeniz için bazen günlerce beklememiz gerekecektir. Birkaç saniyede analiz yapma imkânı yoktur. Oysaki et sinekleri anlık olarak yiyeceği analiz edebilmesi Rabbimizin sonsuz kudretini ve rahmetini göstermektedir.

Son misalimizi sivrisineklerden vermeye çalışalım. Sivrisineklerin kanımızı nasıl çektiklerini hiç düşündünüz mü? Bir çok kimyevî işlem yapılmaktadır. Sırasıyla bu işlemleri özetlemeye çalışalım: İlk olarak sivrisinekler kanı çekeceği damar bölgesine özel bir sıvı boşaltarak bir nevi “lokal anestezi’’ yapar. Öyleki derimizi kesip kanımızı çektiğinde bile en küçük bir acı hissetmeyiz. Lokal anesteziyi yani uyuşturmayı insanlardan önce sivrisinekler bilmekte ve uygulamaktadır. Yani, sivrisineklerin binlerce yıldır kullandığı bu teknoloji bizler için çok yenidir. 

Malûmunuz herhangi bir yerimiz kanadığında çok zaman geçmeden kanımız hemen pıhtılaşarak daha fazla kan kaybetmemiz engellenir. Peki, sivrisinek derimizi kesip kanımızı çekmeye başladığında nasıl oluyor da kanımız pıhtılaşmıyor? Katı kanı sivrisinek çekemeyeceğine göre nasıl bir işlem uygulayarak bu duruma mani olmaktadır? Rabbimizin ilhamı ve inayetiyle sivrisinek kan çekilen yere çok özel bir enzim karışımı salgılıyor. Bu salgı da kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Böylece sivrisinekler sorunsuz bir şekilde kanımızı çekebiliyor. Hatta bu işlem bittikten sonra bu kanın çekildiği bölgenin kaşınmasının sebebi de bu salgılanan enzim karışımıdır. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Sanki sivrisinek ciddî bir tıp eğitimi almış, kanın pıhtışacağını biliyor ve bu durum sorun olacağı için nasıl bir enzim çözeltisiyle de müdahale edeceğini biliyor gibi davranıyor!..

Not: Konunun detayını, Euronur.tv ve Yeni Asya sitelerinde yayınlanan “Sinekler, görünmeyen mikropları temizlemekle muvazzaftırlar” adlı video dersimizi izleyebilirsiniz.

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