"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Mükemmel şehir: Petekler (1)

Cenk ÇALIK
05 Temmuz 2022, Salı
“Cay-ı dikkattir ki, cüz’î bir ihtiyârın tavassutuyla eser-i akıl bir insan şehri, intizamca semere-i vahiy bir arı kovanındaki cemaate yetişmez; ve arılar meşher-i sanatı, bir petek hüceyrat şehri bir nar ve cilnardan intizamca geridir. Demek kâinattaki cazibe-i umumiye hangi kalemden akmışsa, cüz-i lâyetecezzadaki küçücük cazibe, aynen o kalemin noktalarıdır.” (ESDE, s.312)

Dünyadaki en gelişmiş bir şehrin intizamının pek çok hususiyet açısından peteklerden fersah fersah geride olduğunu hiç düşündük mü? Herhangi bir mühendislik eğitimi almamalarına rağmen peteklerin bu kadar nizamlı olması nasıl anlaşılmalıdır? Altıgen şeklinde inşa edilmesinin amacı nedir? Petek inşası basit bir matematik mi yoksa karmaşık bir denklemin çözümü olarak mı yorumlanmalıdır? Petek örülmesindeki amaç nedir?

Petek örme işine arılar tek bir noktadan değil farklı yerlerden başlarlar ve buna rağmen aynı büyüklükte ve iç açıları 120 derece olacak şekilde altıgen hücreler üretebilirler. Eğer tek yerden başlasalardı çok daha az arı çalışacak ve yapılma süresi uzayacaktı.

Farklı yerden başlamaları daha çok arının çalışmasıyla ve dolayısıyla kısa sürede peteklerin inşa edilmesiyle neticelenir. Birleşme yerlerinde ve açılarında herhangi bir kaymanın olmaması da cay-i dikkattir. Karanlık bir ortamda, sağır arıların farklı yerlerden intizamlı ve standart büyüklükte petek inşa etmeleri ilhamla hareket ettiklerinin ispatıdır.

Arılar her zaman petek örmez. İhtiyaç duyulduğu zamanda, barınmak, yiyecek depolamak ve larvaları büyütmek için de petek örülür. Bir arı peteğinde, en üstten başlamak üzere orta bölüme kadar bal bulunur. Ara bölümde polenler, en altta da larva odaları yer alır. Bal depoları kovanın yan taraflarında da devam eder. Ancak işçi arılar larva odaları ile bal odaları arasına mutlaka birkaç sıra polen depo ederler. Bu şekilde bal, larvalar ve polen birbirine karışmamış olur. Bu durum peteklerin her yönden düzenli ve planlı bir yapısının olduğunu gösterir.

Bal, polen ve larvalar için inşa edilen petek gözlerin genişliği 5.2-5.4 mm. arasındadır. Sadece erkek arılar için hazırlanan hücreler 6.2-6.4 mm. civarındadır. Arılar petek hücrelerinin genişliğini ve kalınlığını hassas algılayıcı tüyleri sayesinde ölçerler. Arıların duyum tüyleri özellikle çene ve antenlerde yoğun olarak bulunur. Bal arısının tek bir anteninde 8500’e yakın algılayıcı tüy ve 500.000 algılayıcı hücre tespit edilmiştir. Bütün arıların balmumundan ürettikleri petek duvarlarının kalınlığı tam olarak 0.07 mm.dir. Bu rakamlar arıların milimetrik hassasiyetle ilhamla çalıştıklarını anlatır…

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandık bir an önce gelmeli

    Bediüzzaman her türlü istibdata karşıydı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

    NATO: İsveç ve Finlandiya yükümlülüklerini ve taahhütlerini resmen teyit etti

    Hacı adayları Cebel-i Rahme'de

    Rusya Savunma Bakanı: Luhansk’ın tamamı kontrol altına aldık

    MSB: Uzman Çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Yeni dalga kapıda

    Buğday ithalinde dünya üçüncüsü olduk

    Bu asgari ücretle geçinilemez

    TÜİK-ENAG makası iyice açıldı

    LGS tercihleri başladı

    Okullar kapandı çocuklar çalışmak zorunda kaldı

    Ukrayna'nın Odessa kentinde denize girilemiyor

    'Varlık Barışı'nda yeni dönemin detaylar belli oldu

    Srebrenitsa kurbanları Ankara’da anıldı

    'Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız'

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir notları
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimdeki büyük israfa bakar mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Aldığını maaş sanan vekillere…
    Genel

    Bediüzzaman her türlü istibdata karşıydı
    Ali FERŞADOĞLU

    Peki, şimdi ne olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâf, hamaset ve icraat
    Süleyman KÖSMENE

    Kabir suali mahşer ile çelişir mi?
    Risale-i Nur'dan

    İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi: Hac
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.