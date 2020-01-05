Büyük ikramiye kime çıktı?

Öğretmen sınıfındaki talebeleri imtihan edeceği zaman sorular hazırlar, bu soruları nereden hazırlıyor? Elbette imtihan yapacağı kitaptan çıkarıyor. Demek ki, soruların cevapları daha önceden verilmiş oluyor. İmtihanda kim başarılı olur? Cevap hazır; o kitabı çok okuyup, çalışan.

“Bu dünya bir imtihan yeridir”, dediğimiz zaman, merhameti sonsuz olan Cenab-ı Allah kullarına bilemeyeceği sorularla imtihan yapmaz.

İmtihan dünyasında da soruların cevapları önceden verilmiştir. Pekâlâ; sorular nerede hazırlanıyor? Hangi kitapları çalışmamız lâzım? Öğretmenim kim?

Evet; bu imtihan dünyasında başarılı olmak için çalışmak zorundayız. Zira bu başarı dünyaya ait başarı gibi sadece dünyaya münhasır olmayıp, iki cihanda mutluluk kazandırıyor.

Bu imtihanı kazandıracak sorulara vereceğimiz cevap anahtarları, başta Kur’ân-ı Kerîm ve öğretmenimiz olan Resulullah’ın (asm) Hadis-i Şerifleri ve Sünnet-i Seniyyesinde mevcuttur.

Cenab-ı Allah, kumar için: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar, hep şeytanın işinden birer pisliktir. Ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide/90) buyuruyor. Ayrıca bir başka âyette, “Zarlarla kısmet aramakta size haram kılındı” (Maide/3) diyerek kesin olan kumarı yasaklıyor.

İki cihan saadeti kazandıracak piyango ise, Allah’ın emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmakla mümkün.

Bediüzzaman Hazretleri bu zamana ışık tutan Risale-i Nur eserlerinde “Kebairi terk eden, farzları işleyen kurtuluştadır.” demiştir.

Üstad Hazretleri; gerçek büyük ikramiye biletini kazananları eserlerinde şöyle tarif ediyor; “Mademki ehl-i iman ve taat, göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmaslar kazandıracak bir bilet dahi, iman vesikasıyla ona çıkmış; her vakit “gel biletini al” diye beklemesinden, derin, esaslı, hakikî lezzet ve zevk-i manevî, öyle bir lezzettir ki;...” (Sözler)

İman vesikasıyla “ O piyango dairesinde, ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı, görür gibi ve gündüz gibi inanınız.” (Asa-yı Musa) İşte imtihanımızdaki soruların doğru cevapları bu asırda Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinde. Bu eserleri okuyan herkes, büyük ikramiyeyi kazanabilir.