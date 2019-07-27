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27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi

27 Temmuz 2019, Cumartesi
Cenab-ı Allah sonsuz merhametinden ahir zamanda çıkacağı hadis ve âyetlerle sabit olan dehşetli fitnelerin mukabilinde, mücerrep bir tiryak hükmünde olan Risale-i Nur eserlerini insanlığa ikram-ı ilâhî olarak gönderimiştir.

Adalet-i mahza taraftarı olan Hazreti Ali (ra) ve bu yolda taviz vermeden hayatlarını hitama erdiren Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin (ra) için Üstadımız şöyle diyor: “Dünya saltanatı ile manevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Onun için dünyanın çirkin yüzünü onlara gösterdi” 1

Hazreti Hasan’ın (ra) bir kaç ay gibi kısacık müddet-i hilâfeti çendan az idi. “Şüphesiz hilâfet benden sonra otuz sene sürecektir” hükmüyle ve ihbar-ı gaybiye-i Nebeviyenin tasdiki ile ve “Şu benim oğlum Hasan seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki ordusunu barıştıracaktır.” Hadisindeki mu’cizane ihbar-ı gayb-i Nebevi’yi tasdik eden ve iki büyük ordu, iki cemaat-i azime-i İslâmiyenin musalahasını temin eden ve nizaı ortadan kaldıran Hazreti Hasan’ın (ra) kısacık müddet-i hilâfetini ehemmiyetli gösterip, Hulefa-i Erbaa’ya bir beşinci halife göstermek için... Bu nevi ihbarat-ı gaybiye-i Kur’âniye binlerdir” 2

Bilindiği gibi Hazreti Hasan (ra), halife olmakta çok ısrar eden hatta bu uğurda Müslümanlar arasında harp etmeyi bile göze alan Hazreti Muaviye’ye (ra)  halifeliği teslim ederek Müslüman kanı dökülmesine mani olmuş ve Müslümanlar arasında da barışı tahakkuk ettirmekle beraber, mezkûr iki Hadis-i Şerifin de gerçekleşmesine vesile olmuştur.

Üstadımız da bu olayı şöyle değerlendiriyor: “Onların elleri muvakkat ve suri saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular.”  3 

Risale-i Nur’un imanları kurtarma görevinden başka hilâfet görevi ile de tavzif edildiğini şöyle işaret ediyor:

“Hazreti Hasan’ın altı aylık hilâfeti ile beraber Risale-i Nur’un Cevşen-ül Kebir’den ve Celcelutiye’den bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazreti Hasan’ın (ra) kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek. Çünkü adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes’ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur’dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazreti Hasan’ın (ra) bir muavini, bir mütemmimi (yardımcısı ve tamamlayıcısı) bir manevî veledi hükmündedir.” 4

Ve bu mühim görev için Müslümanların üzerine düşen vazifeyi de şöyle ifade ediyor:

“Hatta Hadis-i sahihle, ahir zamanda İsevilerin hakikî dindarları Kur’ân ile ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî ruhanileriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.” 5

Hazreti Hasan (ra) Asr-ı Saadette nasıl iki cemaat-i azimenin musalahasını temin etti ise; bu asırda da Risale-i Nur, Âlem-i İslâm ile İsevilik din-i hakikisi arasında ittifakla görevli olduğu bu ifadelerden anlaşılıyor.

Risale-i Nur’daki bu hakikatler ve bu mealde birçok Hadis-i Şerif ortada iken, çeşitli mülâhazalar ile bu hakikatleri görmezden gelenlere vebal altına girmemeleri için daha dikkatli olmaya dâvet ediyoruz.

Dipnotlar:

1- Mektubat, 92. 2- Lem’alar, 69. 3- Mektubat, 92. 4- Emirdağ, 13. 5- Lem’alar, 375. 

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