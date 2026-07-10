Hem söyleyin hem yapın!

Türkiye’deki idarecilerin “güzel konuşup” sonra da “çirkin işler” yaptığına çok defa şahit olunmuştur. Her halde bu “hastalık” çok eskilere dayanıyor olacak ki, Osmanlı devlet adamı Ziya Paşa bile (1825-1880) “Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” demiştir ve bu tespit her gün hatırlanmayı hak ediyor.

Bilindiği üzere Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye ülkelerin liderleri Ankara’da bir araya geldi. Liderlerin 2 gün boyunca yoğun çalıştılar ve NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri gerçekleşmiş oldu. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100’e yakın bakan NATO Zirvesi için Ankara’da bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında “güzel” konuşmuş. Dolayısı ile NATO Genel Sekreterine “Güzel konuştuğunuz üzere güzel işler de yapın” deme hakkımız doğar.

Rutte, Türkiye’deki özgür basın tartışmalarından Ankara’nın ittifaktaki askerî gücüne kadar pek çok hassas konu hakkında görüş beyan etmiş. “Türkiye’de muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskı uygulandığı iddiaları ışığında Ankara’nın liberal demokrasilerin zirvesi için doğru yer olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine açıklama yapan Rutte, diplomatik dille şöyle cevap vermiş:

“Şunu söylememe izin verin: Demokrasi söz konusu olduğunda, demokrasi seçimlerden daha fazlasıdır. Seçimler elbette demokraside hayati bir öneme sahiptir. Ancak demokrasi aynı zamanda özgür medyadır; yani şu an bu salondaki sizlersiniz. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve özgürce araştırmalarınızı yapabilmenizdir. Ve elbette demokrasi, insanların eğer isterlerse gösteri ve protesto düzenleyebilmeleridir. Medya söz konusu olduğunda, medyanın bu büyük etkinliklere bizzat ve kısıtlamasız katılabilmesi NATO için son derece önemlidir.” (ankahaber.net, 6 Temmuz 2026)

Bu “güzel konuşma”ya itiraz edilebilir mi? “Demokrasi aynı zamanda özgür medyadır; yani şu an bu salondaki sizlersiniz. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve özgürce araştırmalarınızı yapabilmenizdir” tespitine aklı başında kim itiraz eder? “Medyanın bu büyük etkinliklere bizzat ve kısıtlamasız katılabilmesi NATO için son derece önemlidir” denildiğine göre keyfi “akreditasyonlar” nasıl izah edilecek?

“Güzel konuşmalar”ı sebebiyle NATO idarecilerini tebrik ediyoruz, ama aynı zamanda bu konuşmaların hayata geçmesini arzu ediyor. Yoksa “güzel konuşan”lar her yerde var...