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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Said Nursî ve radyo (1)

08 Ağustos 2021, Pazar
1920 ya da 30’lu yıllarda elbette ki, radyoya ulaşmak zordu.

Said Nursî o zaman da radyonun önemini anlatırken diğer taraftan da insanların ibadetlerine perde olacağından bahisle bu konuya dikkat çekmiştir. Öylesine bir tiryakilik ki, insanları ibadetten alıkoyacak güçte. Radyo böyleyse, günümüzde televizyon ve internet için nedenli uyarılmaya muhtaç olduğumuz meydandadır.

Yetmişli yıllarda paket yayın siyah beyazla tanıştığımız televizyon bugün hepimizin cebindedir. Her ne kadar müsbette kullanalım diyorsak da özellikle sosyal medyanın cazibesinden uzak durmak için birbirimize duâ ile yardım etmemiz gerekiyor. 

Üstada radyo ile ilgili sorulan soru ve cevap şu şekildedir: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. 

Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?”

Evet, bu Cihan Harbi’nden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek. 1

Radyo ile üflemek: “Bu umumî harpleri yapan ecnebî gaddarların, hırs ve hasetle bizdeki Hürriyet inkılâbının Kur’ân lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddül-ü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve Birinci Harb-i Umumînin patlamasıyla maddî ve mânevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevâfuk ederek...” 2

Havanın radyonun sesinin isaline vasıta olması: “Hem o meraklı yolcu kendi aklına der:

Bu çalışkan rüzgârın ve bu cevval hizmetkârın kendi başına hiçbir hareketi yok; belki gayet kadîr ve alîm ve gayet hakîm ve kerîm bir âmirin emriyle hareket eder. Güya herbir zerresi, herbir işi bilir ve o âmirin herbir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi, hava içinde cereyan eden herbir emr-i Rabbânîyi dinler, itaat eder ki, bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların îsaline...” 3

Üstad Hazretleri’nin Radyo dinlememesi: “Yirmi senedir hiçbir gazeteyi ve siyasî eserleri ne okumuş, ne sormuş, ne bahsetmiş; ve on senedir, hükümetin iki reisinden ve bir vali ve bir mebusundan başka hiçbir erkânı ve büyük memurlarını bilmiyor ve tanımıyor ve tanımaya merak etmemiş. Ve üç senedir Harb-i Umumiyi ne sormuş, ne bilmiş, ne merak etmiş, ne radyo dinlemiş.” 4

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Asâ-yı Musa, 20.

2- A.g.e. 76.

3- A.g.e. 89.

4- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 11.

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