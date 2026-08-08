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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bütün vatandaşlara hak tanınsın

Cevher İLHAN
08 Ağustos 2026, Cumartesi
Başta “hiçbir şartının olmadığı” teminatı verilen “Terörsüz Türkiye” sloganlı “süreç”in “çerçeve yasası” Meclis’te.

Öncelikle “teklif”in yalnızca terör örgütü militanlarının terör suçlarını kapsayıp demokratik reformlarla ilgili hiçbir düzenlemenin olmaması istifhamları arttırıyor.

Daha ilk günde iktidar mahfillerince “Anayasa değişikliği”nin, politik pazarlıklı kombinezonların ortaya atılması, bu “süreç”in de millet nezdinde itibarı tükenen, Saray iktidarının “tek adam rejimi”nin ikamesine dair siyasî hesaplarına kurban edileceği endişesini veriyor.  

Görünen o ki millet iradesinin temsilcisi Meclis zemininde “çözüm”ü hiçe sayan üstenci tavırla “yasa”yı parti gruplarından kaçıran iktidardakiler, muhalefetin demokratik katkısını değil, sadece oyunu istiyor.

ADALET DE “ÇERÇEVE” DIŞI!

Özellikle muhalefete operasyonların sürdüğü vartada Anayasa Mahkemesi’yle AİHM kararlarının uygulatılmaması “iktidar cephesi”nin samimiyetini sorgulatıyor.

Tam da “çerçeve yasa”nın Meclis’e sunulduğu günde ana muhalefet konumundaki Yeni Parti Genel Başkanı’yla milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması fezlekelerine yenilerinin eklenmesi, il başkanlarının tutuklanması; “siyasetin sopası” haline getirilmiş “tepeden tâlimatlı” yargının baskınlarıyla onlarca seçilmiş belediye başkanının, yüzlerce çalışanın tutuklanarak hapse atılması, yerlerine “yandaş kayyımlar”ın atanması çarpıklığın göstergesi.

Çarpıklıkların başında, demokratikleşmenin ıskalandığı terör örgütü odaklı “teklif”te terör örgütüne “özel af” getirildiği düşünülen, muhalefetin kazandığı kamu kurumu belediyelere “suç örgütü!” ithamı geliyor.

Katliamların emrini veren terör örgütü elebaşlarıyla militanlarının cezaları kaldırılırken, “masumiyet kriteri”nin peşinen çiğnenmesiyle “yargısız infaz”la belediye başkanlarına “terör örgütü başı”, personeline “örgüt üyeleri” isnadı, vehameti ifşa ediyor.  

Ancak en vahimi, hukukun temel kriterlerinin başında gelen “kanun önünde, suç ve cezada eşitlik” esasının hiçe sayılmasıyla adaletin de “çerçeve dışı” bırakılması.

Adalet Bakanı’nın yüksünmeden “sadece PKK mensupları için düzenleme var” ifadesi adaletsizliğin ikrarı.

“SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ”NÜ KAPSARKEN…

Şu hale bakın; “silah bırakmayıp kendini feshetmediği” güvenlik ve istihbarat birimlerince tescillenen terör örgütüne “münfesih örgüt” yanıltmasıyla 100 binlerce uzun namlulu silah, bomba ve patlayıcıyla her türlü kanlı terörü yapmış, terör eylemlerine karışmış teröristler affediliyor. On binlerce bebeği, çocuğu, kadını, yaşlıyı, köylüyü, sivili katletmiş; askeri, polisi, öğretmeni, imamı şehid etmiş, köy basmış, yol kesmiş, şantiyeleri ateşe verip katliam yapmış katiller için “yasal düzenlemeler” yapılıyor.

Buna mukabil, Anayasaya göre OHAL’in sona ermesiyle “geçersiz” olup hükmü sona eren 15 Temmuz bahaneli KHK’larla dayatılan hukuksuzluklar devam ettiriliyor.

Hiçbir hukukî dayanağı olmayan “silahsız terör örgütü’ mensubu” ithamıyla vatandaşlara yığınca cezalar yağdırılıyor. “Toplumsal travma”ya dönüşen ve ayyuka çıkan hukuksuzluklarla uğratıldıkları hak ihlâlli haksızlıklar, ağır mağduriyetler görmezden geliniyor.

Yasaları geriye doğru işleterek suç olmayanı sonradan “suç” sayan, hiçbir hukukta olmayan istihbarat deyimleri “iltisak-irtibat” uydurmasıyla, yargısız infazla “suçun şahsîliği” temel esası berhava edilirken, iftiralarla, sahte ihbarlarla, istihbarat jurnalleriyle yüz binlerin hak kazandıkları işlerinden ihracı haksızlıklarına hiçbir “tedbir” getirilmiyor.

Kısacası, “yasa”dan “silahlı terör örgütleri” yararlandırılırken, bile bile “silahsız örgüt” dedikleri yararlandırılmıyor!  

Bu açıdan, Bülent Arınç’ın, “terör örgütü militanlarına tanınan haklar bütün vatandaşlara da tanınsın, KHK’lılar da görülsün, cezaevinde iyi hali görülen bütün mahkûmlar topluma kazandırılsın” çağrısına göre komisyonda ve Genel Kurulda “yasa”nın demokratik kapsamının genişletilmesi oldukça önemli.

Hakkın, hukukun, adaletin gereği olarak…

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Yorumlar

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  • Semanur Tunoğlu

    8.08.2026 17:56:25

    Çok şükür ecdadımızı çarşaflı, sarıklı, cüppeli diye dar ağaçlarında sallandıranlara karşı muhabbetimiz yok. Halkçılar demokrat oldu diyerekten azim cinayetleri ve islama olan düşmanlıklarını unutmuyoruz. 100 yıldır islam aleyhine biriktirilen kin ve düşmanlığı safdillikle bir çırpıda silip atanların kulağı çınlasın.

  • Hüseyin ilhan

    8.08.2026 16:41:01

    Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır, evet aziz ustadimizin bu sözü ile her işi hile rüşvet,dolandırıcılık İslama ve Müslümana,vatana ihanet olanların hele hele 28 SUBAT ZALIMININ sözüne inanan aldanır. Mazlum magdurlardan helallik dahi diyemeyecek kadar vahşi, vicdansızın eline inanıyorsunuz muhterem-eler.

  • İrfan Özince

    8.08.2026 13:24:46

    AKP'nin meclise getirip,şart aranmadan diyerek sunduğu bir yasa teklifine olan halkın inançsızlığın temeli AKP'nin geçmişinde aranmalı.Hangi yasayı kamuoyuna fısıldadıkları haliyle yasalaştırdılarsa şu an da yapılan ve olacak olan da o...Komisyonlarda itirazların öenmsenmediği,gece yarısı son eklemlerle sunulan son haliyle kabul edilen ve AKP ve MHP çoğunluğuyula yasalaşan bu tür kanun işleri ilk değil ki.....Ne bekliyorsunuz ;demokrasi mi oluşacak....?

  • Semanur Tunoğlu

    8.08.2026 12:00:05

    Güzel güzel. Kötü bakmaya gerek yok. Güzel bir süreç. Kürtlerin kanhren olmuş yarasına şifa olsun inşallah. Kemalistlerin başımıza sardığı beladan başka bir şey değildi bu sorun. Ve kemalistler halen daha bedel ödemiş değiller kürtlere yaptıkları için. Onun da zamanı gelir inşallah.

  • Hüseyin İlhan

    8.08.2026 11:25:33

    1-Ülkede terör grubu olarak sadece PKK var ise diğer ad,nam adı altındakilere iftiramı atıyor AKP iktidarı. 2-Eğer iftira atmıyor ve gerçektende bu terör mihrakları varsa TERÖRSÜZ TÜRKİYE sağlam zeminde,samimiyet içinde değil,iktidarın seçim öncesi yeni hile,entrika ve kumpası olduğunu söylemek asla hata,yanlış olamaz. 3-Daha dün karşısında olanalra her trülü insanlığa,islama ve müslümana yakışmayan iftira,çamur atma,itibarsızlaştırma kasedi ile seçim probagandası yapanın,kasedin sahtekarlık ve suç unsuru olduğu halde bu kasedi tertipleyen,entrika ve hile ile bir masumun itibarına,şahsiyetine karşı suç olan işi yapanları'Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü,diyerek sahiplenen hangi fiil,sözüne itimat edilir ve itibar edilir. Pes doğrusu hala bu hile,aldatmacaya karşı dik duramıyan,hakikatı haykıramıyan nefisler veyl olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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