Yargıda “orta oyunu!”

Yargının siyasî rant hesaplı bir linç aracı haline getirildiği, Silivri mahkemelerinde “iktidar yanlıları”na ayrı - muhalefettekilere ayrı “ikili hukuk”la adâletin berhava edilmesiyle, en son 200 kişinin yargılandığı “Aziz İhsan Aktaş davası”ndaki skandallarla ifşa oluyor.

Çarpıklık, “suç örgütü lideri” olarak 280 yıl hapisle yargılanan müteahhidin “suç unsurları oluşmadı” denilerek “suç işleme amaçlı örgüt kurma”dan beraat ettirilip yalnızca “ihaleye fesat karıştırma”dan en alt sınırdan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ve 2 yıl ihale yasağıyla kalınması ve bütün mal varlıklarının şirketlerine iadesiyle tescilleniyor.

Ve buna mukabil 6’sı görevinden alınan muhalefete mensup 7 seçilmiş belediye başkanına en üst sınırdan 50 yıl hapis cezasının kesilmesi, “memuriyetten men” yasaklarının konulması yargıya güveni sıfırlıyor.

MUHALEFETİ LEKELEME KOMPLOSU

Çarpıklık, sözkonusu “müteahhid”in on beş yılda 17 şirketinin iktidar partisi belediyeleriyle onlarca kamu kurumundan aldığı 473 ihaleden bir teki dahi soruşturulmazken, aldığı ihalelerin dörtte birini bulmayan muhalefet belediyeleri ihalelerinin yargılanması peşinen “çifte standartlı yargılama”nın tezahürü olmuştu. İktidar partisi belediyelerine “hibe” ettiği lüks araçlar sorgulanmazken, muhalefet belediyeleriyle yaptığı en ufak ihalelerin yargılanmasıyla ortaya çıkmıştı.

Birkaç yıl hapisle yargılanan belediye başkanlarıyla diğer sanıklar ısrarla cezaevinde tutulurken, devletin tahsis ettiği korumalarla serbestçe dolaşan müteahhidin bu davalar üzerinden “yandaş medya”ya röportajlar vermesiyle daha baştan sinyalleri çakılmıştı.

Ve hâkimlerin - savcıların kullandığı özel -VIP- kapıdan onlarca korumayla mahkemeye gelip diğer tutuklulara “iktidardakilerce korunup güçlü olduğu”nu yansıtması, son duruşmaya gelmeyip mahkemeyi kaale almamasıyla âlenileşmişti.

Aslında diğer “iktidara iliştirilmiş yandaş ‘etkin pişmanlık itirafçıları” gibi onca olaydan sonra “örgüt yokmuş” denilerek kurtarılması, bütün suçlarının kaldırılması, buna karşı “örgüt üyeleri” dedikleri belediye başkanlarıyla diğer sanıklara cezaların yağdırılması vahameti ele veriyor

Vahamet, bir şey bulamayınca 60 suçlamanın 56’sında beraat eden ve 438 yıl hapsi istenen bir belediye başkanına “istinafta, Yargıtay’da bozulacağı” kaygısıyla 20 yıl üst sınırdan 4 ila 8 yıl ceza verilmesiyle, bir süre daha cezaevinde tutulup “suçlu” gösterilmeleriyle muhalefete “suçlu algısı” oluşturmasıyla açıkça sırıtıyor.

“İFTİRA AT, BERAAT ET!” ŞANTAJLARIYLA

Vakıa şu ki yargılama sırasında on beş itirafçının “bana şantaj yaptılar, âilemle, çocuklarımla, ömür boyu gün yüzünü görmemekle tehdit ettiler” yakınmasıyla “helâllik” dileyerek ifadelerini geri almaları gerçeği ele veriyor.

En çelişkili çarpıklık, onca kişiye “rüşvet verdim” diyen müteahhidin resmen “suçsuz” görülüp korunması; “rüşvet aldıkları” bühtanında bulundukları belediye başkanlarıyla yüzlerce sanığın delilsiz, belgesiz isnatlarla “suçlu” bulunup cezalandırılması. “İftira at, beraat et!” şantajının dayatılması.

Mahkemede bir “itirafçı”nın iftiralardan cayması üzerine savcının sözde “gizli tanıklar”ın, “etkin pişmanlık”tan itirafçıların tek tek çözülecekeri endişesiyle savcının telaşla “tutuklaması”nı istemesi tezgâhı açığa çıkarıyor.

Belli ki iktidardakiler, sadece muhalefet belediyelerinden aldıkları ihalelerde “rüşvet verdiği” isnadında bulunan bir “müteahhit” üzerinden muhalefeti kriminalize algısını oluşturma “tertibi” peşinde. Yargının siyasi muhaliflerini lekeleyip itibarsızlaştırmakla “tasfiye operasyonları”nda su-i istimalini ortaya çıkarıyor.

Ama nâfile. Zira uyduruk gerekçelerle yargısız infazla iki yıl boyunca yüzlerce insanın zindanda tutularak zulmediliyor. Kurulan kumpaslar, komplolar arttıkça oynanan “orta oyunu”nu açığa çıkarıyor.