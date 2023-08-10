"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Monokrasi”nin Meclisi suiistimali

Cevher İLHAN
10 Ağustos 2023, Perşembe
Muhalefetin Muğla-Akbelen ormanındaki orman katliamı için olağanüstü topladığı Meclis’te olup bitenler ve “iktidar cephesi”nin yine “parmak hesabı”yla tatile devam ısrarı “tek kişilik hükûmet”te ülkenin içine düşürüldüğü durumu tekrar ifşa etti.

Orman katliamına karşı demokratik tepki ve direniş hakkını kullanan, haklarını ve hukuklarını savunan yöre halkının iktidardakilerce yeniden “vatan haini”, “terörist”, “ülkeyi karıştıran kriminal tipler” ve “marjinaller” karalamalarıyla tahkir edilmesi, “şeytanı melek, meleği şeytan yapan siyaset”in çirkin çehresini sırıttı…   

“YANDAŞ ŞİRKETLER”E RANT UĞRUNA…

Belli ki “yandaş müteahhitler”e çeyrek asra uzanan on milyarlarca dolarlık ihalelerin peşkeş çekilmesine benzer, iktidara yakın şirketlerin daha çok kâr hırsıyla yanıbaşlarındaki ormana göz dikmesine resmen “kıyak” çekiliyor.

Böylece Ankara, AB nezdinde kabul ettiği “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nı da çiğniyor, “İklim Değişikliği Eylem Plânı”nı takmıyor.

“İklim anlaşması”yla “kömür tüketen santralleri kapatma” sözlerini tutmak; temiz, güvenilir, çevreci, sürdürülebilir yeni enerji kaynaklarına yönelmek bir yana, “iktidara iliştirilmiş şirketler”in çıkarları hesabına fosil yakıtlarına dadanma çarpıklığı sergileniyor.  

Sonuçta başta bölgedeki insanlara, çevreye, ekolojik yapıya, toprak ve bitki örtüsüne zarar veren, yeraltı sularının çekilmesine, iklimin bozulmasına, küresel ısınmaya, hava kirliliğine, atmosferin zehirlenmesine, ormansızlaşma, çölleşme ve çoraklaşmaya sebep olan işgüzarlıklar tam gaz dayatılıyor.

“ORMAN MORMAN NE VAR NE YOK KESİYOR ATIYOR!”

Vahim olan, İstanbul için defalarca “Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Bunun sosyal bedeli ağır olacaktır. Ben de bundan sorumluyum!” diyen Cumhurbaşkanı’nın daha 219’da “Orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para, kapitalizm, nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım, oradan da malı götüreyim, yapılan iş bu. Tabiat, çevre şöyle olmuş,, böyle olmuş umurunda değil…” ikrarıyla siyasi iktidarın koruması ve desteğinde orman katliamına, çevre tahribine, havayı zehirlemeye devam edilmesi.   

Tek kişilik otoriter rejimde uyduruk mevzuatın, tek imzalı KHK’lerin yetmediği yerde, yasama yetkisi gasb edilen, bütçe çıkarma ve denetim işlevi ıskartaya çıkarılan Meclis’in âlet edilmesi.

Eski başbakanlardan Davutoğlu’nun tesbitiyle, sistemi felç eden “tek kişilik hükûmet”in “demokrasiye tuzak” olan tam bir “monokrasi” olduğunun son orman katliamıyla bir defa daha tescillenmesi.

Ve “tek kişilik yönetim”in, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’i demokrasi ve hukuk dışı emrivakilerinde fütûrsuzca suiistimalini sürdürmesi.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

    Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

    Musul verildi, Lozan imzalandı

    Şüheda Sadakat dualarla

    İlk 100'de yokuz

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

    ‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

    Darbecilere mali yaptırım

    Meclis yine toplandı ve dağıldı

    Almanya’ya iltica başvuruları %203 arttı

    “Keşke Lozan sınırları böyle değil de, şöyle çizilseydi”

    Akbelen’den elinizi çekin

    Tahliyelerde ayrımcılık yapılmamalı

    Kuraklık buğdayı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor
    Genel

    Şüheda Sadakat dualarla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dehşetli plan Risale-i Nur’la bozuldu
    Genel

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez
    Genel

    Musul verildi, Lozan imzalandı
    Mikail YAPRAK

    Güldüren ve düşündüren hikâyeler
    Süleyman KÖSMENE

    Bilmediğimiz sırlar var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.