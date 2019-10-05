“Yargı paketi” ve KHK hukuksuzluğu

“Yeni yargı strateji belgesi”ne “yargı reformu” denilerek övülüyor; ancak dünyanın hiçbir demokratik ve hukuk devletinde emsaline rastlanmayan OHAL KHK’larıyla hukukta hiçbir kıymeti olmayan “mensubiyet, iltisak ve irtibat”la yüz binlerin hukuksuz mağduriyeti devam ediyor.

Vakıa şu ki, OHAL’ın bitmesine rağmen, 250 bin vatandaşın kamudan ve özel sektörden ihracının yanısıra, İçişleri Bakanı’nın ifâdesiyle 511 bin kişinin gözaltına alınıp 30 bin 821 kişinin tutuklanmasıyla, cezâevlerindeki sayının 50 bini geçmesi; ve hâlen aralarında binlerce bebek-çocuk ve kadının bulunduğu 39 bin kişinin tek kelime savunmaları alınmadan cezâevinde tutulmasıyla OHAL KHK’ları haksızlıkları ve hukuksuzlukları sürüyor.

Yine devletçe yine yargısız infazla bütün mal varlıklarına el konulan binin üzerinde özel vakıf, dernek, okul, dershane, sendika, üniversite ve medya kuruluşu TMSF’ye devredilmesiyle, on bini aşkın şirket ve firmaya kayyım atamakla kapısına kilit vurulmasıyla dayatılan tasfiye furyasıyla meydana gelen kan kaybı durdurulmuş değil. Ayrıca bu vetirede 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansı bulunduğu 179 medya kuruluşunun kapatılmış.

OHAL KHK’LARI MAĞDURİYETLERİ

Buna karşı, iktidar partisinin muhalefete sunduğu “1. yargı paketi”nde “infaz sistemiyle ilgili yapılacak düzenlemeler” konusunda Adalet Bakanlığı bürokratları ve hukukçu milletvekilleriyle çalışmalara başladığı belirtilirken, OHAL KHK’larının doğrudan yargıya açılmasından söz edilmiyor.

“Paket”te başta soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınırlama getirilmesi, “seri muhakeme usûlü”ne göre savcının belli suçlarda sanığa indirim teklif edebileceği, sanık kabul ederse, dosya savcının belirlediği cezaya göre hemen karara bağlanacağı, İstinaf Mahkemeleri’nde kesinleşen bazı suçlar yönünden temyiz hakkı da getirilmesi, itiraz üzerine dosyaya bakacak Yargıtay Yargıtay’ın cezalarının infazını durdurulabilmesi benzeri olumlu düzenlemelere karşı hâlâ bilhassa sorgusuz - sualsiz, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde ve hukukta itibar edilmeyen sahte ihbarlarla, “istihbarat raporları jurnalleri”yle yapılan KHK ihrâçlarının ortada bırakılması dikkat çekici.

Meselâ AB’nin uzun süredir değiştirilmesini istediği Terörle Mücadele Yasası’nın “propaganda” başlıklı 7. maddesine, “haber ve eleştirinin suç oluşturmadığı”nın eklenmesi öngörülüyor; lâkin “düşünce ve ifâde özgürlüğü”ne beynelmilel kurallar haline getirilmiş temel kriterler getirilmeyip neyin haber, neyin eleştiri olduğunun yargıçları inisiyatifine bırakılması çarpıklığı sergileniyor.

Bundandır ki hukukçular, bunun haberciliği ve gazeteciliği tamamen koruyacak, habere ve gazeteciliğe haksız yere dâvâ açılmasını engelleyici bir hüküm olmadığını; Çünkü TCK’nın 301. maddesinde “eleştiri amacıyla yapılan düşünceyi açıklama suç teşkil etmez” ibâresine rağmen fikirlerin açıklanmasının cezâlandırılmasının önünü alamayacağını belirtiyorlar.

Keza KHK ile ihraç edilen ya da idari yaptırımla pasaportları engellenenlerden, hakkındaki ceza infaz edilenler, beraat edenler, takipsizlik alanlar, haklarında soruşturma-dâvâ bulunmayanlar için pasaport alma yolu açılıyor; ancak bu pasaportların verilmesi yargının değil, Emniyet’in takdirine bırakılıyor; “haber ve eleştiri”nin suç teşkil etmeyeceği” iddiası yeni havada kalıyor.

Ve en önemlisi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde hak aramalarına âdeta bir “bariyer” ve “paravan” işlevi gördürülen OHAL Komisyonu’yla OHAL’ın kalkmasıyla uygulamaları sona ermesi gereken ve hiçbir yargı denetimine tabi olmayan OHAL KHK’larının üç yıl daha yürürlüğünün dayatılarak, kamudan ihrâç edilen yüz binlerin hakkının peşinen gasbedilmesine; âileleriyle birlikte milyonların mağduriyetine çözüm getirilmiyor.

KHK’LAR ÂCİLEN YARGIYA AÇILMALI…

Gerçek şu ki, “suçu ispatlanıncaya kadar herkesin mâsum ve suçsuz olduğu” ve “suçun şahsiliği” esas alan hukukun temel kuralının peşinen berhava edilmesiyle yargısız infazla “terör örgütü üyesi” yaftası ve iftirasıyla hayat hakkına saldırıya dönüşen adâletsizliklerle yüz binlerin hakkı ihlâl ediliyor.

Bundandır ki, hukukçular, yargı bağımsız olmadığı sürece, kanunlara yamalı “paketler”le Türkiye’de yargı krizinin çözülmeyeceğini mağduriyetleri gideremeyeceği belirtiyorlar.

Bu bakımdan, Bediüzzaman’ın tesbitiyle “Adâlet hakikati ile herkesin hukukunu bilâtefrik (ayırım gözetmeksizin) muhafazaya sırf hak nâmına çalışılması” gerekir. Aksi halde, “adalet nâmına pek çok zulmedilir” vahameti hükmediyor. (Tarihçe-i Hayat, 487)

Bu açıdan, HSK yapısı değişmedikçe, yürütmenin yargı üzerindeki eli çekilmedikçe yargının bağımsız ve tarafsız olamayacağı; yargıdaki krizi çözemeyeceği ve bu paketin hiçbir yaraya pansuman dahi olmayacağını kaydediyorlar.

Hülâsa, vahim hak ihlâllerine sebebiyet veren OHAL KHK’larının OHAL’le birlikte devre dışı bırakılması, yüz binleri haksız ve hukuksuzların âcilen yargıya açılması gerekiyor.

Başka da yolu yok…