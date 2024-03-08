Konya’da nurani bir 55. yıl coşkusu vardı

Gazetemiz Yeni Asya’nın 55. Yılı münasebetiyle Konya Temsilciliğimiz tarafından bir program gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programa gazetemiz yazarlarından M. Latif Salihoğlu konuşmacı olarak katıldı.

SÜLEYMAN ECER - KONYA

Gazetemizin 55. Yılı münasebetiyle 5 Mart’ta Konya Yeni Asya gazetesi Konya Temsilciliği tarafından bir program gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programa konuşmacı olarak gazetemiz yazarlarından M. Latif Salihoğlu da katıldı. Programda üç gün boyunca geceli-gündüzlü şekilde hem gençlere ve üniversitelilere, hem yetişkinlere ve misafirlere, hem hanımlara yönelik olarak gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Said Çamkerten, Yeni Asya’nın istikrarlı ve tavizsiz çizgisinde, kafalarda soru işareti bırakmadan yoluna devam ettiğini ve edeceğini dile getirirken, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’un medyadaki dili olduğunu ve bunu da hakikatlere perde olmadan yaptığını söyledi.

İstikbale uzanan idealler

Çamkerten, gazetemizin her siyasi gazete gibi siyasete dair bir fikri ve partiyi fikren desteklediğini ve bunu da bihakkın Demokrat misyonun temsilcisi Demokrat Parti olduğunu altını çizdi. Çamkerten, Türkiye’nin her yerinden davete icabet eden herkesi en içten dualarla tebrik ettiğini ve bu coşkunun ve katılımının Türkiye’de kısmen tevakkuf etmiş Nur hareketinin önünü açacağını ve Üstadın tabiriyle daima ümitvar olunduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

Ardından kürsüye gelen Mehmet Latif Salihoğlu, programın birinci gününde Risale-i Nur dairesi ve Yeni Asya camiası içinde yaşanmış olan ferâgat ve fedakârlık örnekleri sundu, göz kamaştıran kahramanlık tablolarını nazara verdi. Bu kahramanlar silsilesini teşkil eden ve bilhassa hayatını Üstadına fedâ eden şahsiyetlerden İslâmköylü Hafız Ali, Hasan Feyzi, Binbaşı Asım Bey, Hafız Zühtü ile Tahirî’nin kerimesi mâsume Hicret’in ortaya koymuş oldukları o eşsiz fedakârlıkları üzerinde genişçe durdu. Bunlardan herkesin kendine göre bir ders, bir hisse çıkarması gerektiği hususunu hatırlattı. Onlara arkadaş olmak için, bizlerin bugün ne yapması, nasıl davranması gerektiği hakkında herkesin kendi çapında bir nefis muhasebesi yapması tavsiyesini verdi. Programda, ayrıca “Ümmi, fakat allâmelerin hizmetini yapan” Adilcevazlı Bekir Ağa’nın Barla Lahikasındaki mektubu okunarak, böyle ümmi, yani okuma-yazması olmayan zatların nasıl bir fedakârlıkla hizmet ettikleri ibret nazarlarına sunulmaya çalışıldı. Yarım asrı aşkın süredir neşriyat ve ilânat hizmetinde bulunan Yeni Asya gazetesi ve camiasının, yakın tarihteki bu ihlâslı fedakârların yolunu takip ettiği ve onlara lâyık olmaya çalıştığı hususu üzerinde bilhassa durulmaya çalışılarak, bu hizmetin dünden bugüne, bugünden istikbâle uzanan idealleri anlatıldı.

Zübeyir Gündüzalp

Programın ikinci gününde gündüz hanımlara, akşam da erkeklere yönelik olarak, Yeni Asya’nın 55 yıllık hayat ve hizmet serencamı anlatıldı. Seminer formatındaki programın bitiminde ise, soru-cevap faslı oldu. çildi. Bu programda bilhassa, hayatını Risale-i Nur hizmetine fedâ eden Zübeyir Gündüzalp’in Yeni Asya’nın kuruluşunda da pek mühim bir rol oynadığı üzerinde duruldu. Aynı şekilde, onun hizmet ve dâva arkadaşlarından başta Mehmet Kutlular olmak üzere istikametli hizmetlere imza atan ve rahmet-i Rahmana kavuşmuş diğer kahramanlar rahmetle yâd edildi.

3. Said döneminde telif serencamı programı yapıldı

Programın üçüncü gününde ise, her yaş grubunun katıldığı “Üç Said devrinde telifât serencâmı” konulu bir çalışma yapıldı. Bu çerçevede pekçok örnekler sıralandı: Divan-ı Harb-i Örfi, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Muhakemat, İşaratül-İ’caz, Lemeat, Mesnevi-i Nuriye ile Barla Hayatında Haşir Risalesi ile başlayan yüzden fazla risalenin nasıl telif edildiği hususu anlatılırken, telif anında nelerin yaşandığı, ne gibi zorlukların üstesinden gelindiği de etraflı bir şekilde ifade edildi. Programın son bölümünde ise, “Üçüncü Said” meselesi üzerinde duruldu. Bu dönemde kitaptan ziyade mektupların ve müdafaaların kaleme alındığı, bunların da ilham ve ihtar ile yazdırıldığı, bilhassa Hz. Bediüzzaman’ın siyaset aleminde de üstad, yani vazifeli ve yol gösterici olduğu çeşitli örneklerle dinleyenlere takdim edildi.