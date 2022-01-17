Müslüman çocuklar bizi bekler

Sağlık çalışmaları yanında yeni bir yetimhanenin temelini atacağız. Belki çok büyük bir şey değil ama burası için bir yetimhane kurmak bu sahipsiz ‘’Müslüman çocuklarının’’ yeniden sahiplenilmesi adına çok önemli. Geleceğe daha güvenle bakmaları adına muhteşem bir yapılaşma olacak.

TANZANYA’DAN SELAM VE DUA, RENKLİ İNSANLARIN BEYAZ TAVIRLARI

Herkese selam ediyorum. İki yıl aradan sonra yine gönüllülük ilkesinin içimizdeki sürecinin yükseldiği bir dönemde, yine-yeniden sağlık kampına katılmak için yollara düştük. Heybemizi hazırladık; sevgi, muhabbet, arkadaşlık, uhuvvet ve birçok manevi değeri içine koyarak yollara düştük. Tarih, 28 Ekim 2021. Tanzanya yolcusuyuz. Gönüllü kuruluşlardan olan bir derneğin öncülüğünde sağlık kampına gidiyoruz. Sadece sağlık kampı değil; yetimhane kurmak, var olanları denetlemek, mescit açmak, kurban kesmek, gıda dağıtmak ve hastalara şifa (‘Şafî’ isminin tecellisine vesile) olabilmek için planlanan bir kampın hikayesini anlatacağım sizlere.

Koltuğumuzun altında birçok karpuzu taşıyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz. Akşam saat 18:15’te uçağımız hareket edecek ve biz saat 16:15’te apar topar İstanbul Havalimanı’na ulaştık. Pandemi şartları, aşı uygulaması ve diğer farklı istekler olur düşüncesi ile erken geldik, kafileyle burada buluşup tanışacağız. Birçok yeni üye ve gönüllü arkadaş bu kampa katılmak için buradalar. Ayrıca İsveç’ten gelen gönüldaşlarımız, misafirlerimiz de bu gönüllülük ateşini içlerinde hissettikleri için yollara düştüler; bizimle birlikte. “İnşallah Rabbim güzel bir hizmet için sağlığımızın, bedenimizin, ilmimizin sadakalarını verebileceğimiz bir kampı bizlere tekrardan yaşatır.” diye dua ederek yola çıkıyoruz.

Yola çıkmadan önce tanıdığım ve güvendiğim arkadaşlarıma sağlık kampından bahsetmiştim. Baktım ki bir zaman sonra çok etkilendiklerini ve bana maddi ve manevi destek olmak istediklerini söylediler. Derneğe haber verdim, ‘Elbette.’ dediler. Onların bilgisi dahilinde arkadaşlarımın bu desteklerini bizzat oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada aldığımız keyfi anlatmak mümkün değil. İnanın muhteşem bir şey. Rabbim onlardan razı olsun. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum, şeffaflık ve güven. O kadar kırılmış ki insanlarda; bunun yeniden tesis edilmesi, iman hizmetlerinin temelini oluşturacak gelecek günlerde. Verilen desteklerin bizzat mesajla, video çekerek ve nereye gittiğinin bilgilerini vererek ancak bu şeffaflık sağlanabilir; kanaatim bu yönde.

Nerede kalmıştık; yetimlere gidiyoruz, göz bebekleri beyazlaşmış, buzlu cam halini almış ve dünyayı buzlu camın ardından gören, o güzelim Afrika insanlarına yardım etmeye gidiyoruz. Bir nebze olsun el uzatmaya gidiyoruz. Bu yapıyı değiştirmeye gücümüz yetmez, ama karınca misali ağzımızdaki suyu oraya taşımaya kararlıyız ve bunun niyetindeyiz. Adeta gözdeki lensin bu şeffaflık özelliğini kaybetmesi misali dünyayı göremeyen, KATARAKT dediğimiz bu illetle yaşamlarını sürdüren yediden yetmişe tüm Afrikalı kardeşlerimize; Afrika’nın bu güzel çocuklarına, insanlarına katarakt ameliyatı yapmayı planlamış arkadaşlar; beni de el değmemiş hastalara el vurmaya çağırdılar.

‘Amenna ve Saddakna’ dedik, ‘Hazırız.’ dedik

Allah kısmet ederse bu seneki hedefimiz iki yüz elli çocuğumuzu dünyayla, dünyanın ışığı ile yeniden tanıştırmak olacak. Ben de yaklaşık otuz tane ameliyat yapmayı planlıyorum; çözüme kavuşmamış, fakirlikten-yokluktan dolayı köyünden büyük şehre ulaşamamış bu kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya gidiyoruz.

Bununla birlikte, çocuk cerrahî alanında uzman hekim arkadaşımız, kendisine ait ameliyatları planlarken adeta bir çocuk hekimi gibi de; özellikle Afrika’da çok yaygın olan beslenme bozukluğunu yaşayanlara, gıda bulamadığı için özellikle protein kaybından dolayı cılız ve karnı şiş olan bu çocuklarımıza yardım etmeye çalışacak. Bununla da yetinmeyip, yetimhanelere gidilerek oralardaki faaliyetlere ve yapabileceklerimize sizler de bizlerle birlikte gözlerinizle, kulaklarınızla hep birlikte şahit olacaksınız inşallah. Ayrıca yeni yetimhanenin temelini atacağız, belki çok büyük bir şey değil ama burası için bir yetimhane kurmak bu sahipsiz ‘’Müslüman çocuklarının’’ yeniden sahiplenilmesi adına çok önemli.

Geleceğe daha güvenle bakmaları adına muhteşem bir yapılaşma olacak. Öyle bildiğiniz betonarme bir şey de değil; büyük tahtalardan yapılmış, üstüne bir çatı kondurulmuş, ama bununla birlikte içinde yüzlerce yetimin barındığı bir yapı olan yetimhanelerden bahsediyoruz. Ayrıca su kuyuları açmak istiyoruz; su Afrika’da çok önemli bir varlık. Su yeterince yok ve insanlar yağmur sularını ya da nehrin sularını içerek hayatlarına devam ediyorlar. ‘Su kuyusu’ dediğimizde inanın Afrika’da özellikle merkezin dışındaki fakir bölgelerde su o kadar kıymetli ki inanamazsınız. Suyu bulmak onlar için çok önemli; su onlar için bir hayat kaynağı, yaşam desteği. Dolayısıyla bir su kuyusu açmak onların hayatlarına hayat katmakla eşdeğer. Ayrıca kurbanlar keseceğiz, bu vazifeyi de üzerimize aldık.

Tanzanya yolcuları kalmasın

‘Kara kıta’ya alışkınım. Benim için çok farklı bir yer değil. Çünkü 2016’da Sudan’a, 2012’de ve 2018’de Kenya’ya gitmiştik. Şimdi sıra Tanzanya’da. “Tanzanya yolcuları kalmasın.” diyor uçağımız. Saat 18:15’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçağımızla birlikte yolculuğumuzun başladığını sizlere ifade etmek isterim. İnşallah güzel şeyleri yapıp dönmek bize nasip olacaktır. İstanbul’da dostlarım, Tanzanya seferine çıkmadan önce sağ olsunlar hem maddî hem manevî sadâkalarını benim heybeme bıraktılar. Onları da yanımıza alıp götürüyoruz bizzat, orada hem zekât verenler için hem kurban verenler için hem de gönlünü bize verenler için ihtiyaç sahibi fakir Afrikalı kardeşlerimize iletmek muhteşem olacak.

Tanzanya resmî adıyla Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti olarak bilinir. Güneydoğu Afrika’da bir ülkedir. Afrika’nın Büyük Göller Bölgesi’nde yer alır. Ülke kuzeybatıda Kenya; kuzeyde Uganda; batıda Ruanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti; güneybatıda Zambiya; güneyde ise Malavi ve Mozambik ile komşudur. Ülkenin doğuda Hint Okyanusu’na kıyısı bulunur. Afrika’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı ülkenin kuzeydoğusunda yer alır.

Kilimanjaro deniz seviyesinden 5895 metre yüksekte ve Afrika’nın masif bir dağıdır. Çok meşhurdur. Ve aynı zamanda sönmüş bir volkandır. Tanzanya’nın, Afrika’nın büyük göllerinin üçüne kıyısı vardır. Kuzeyde ve batıda Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü ile kıtanın en derin gölü olan Tanganika Gölü, güneyde ise Malavi Gölü bulunur. Ülkenin doğu kıyıları ise sıcaktır ve nemlidir. Yılın on iki ayı her daim yağmur yağar. Zanzibar Adaları kıyının biraz açığında bulunur. Tanzanya’nın en önemli turistik adasıdır.

DEVAM EDECEK