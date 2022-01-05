Seçim yok diyorlarsa seçim geliyor demektir

GELECEK PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI ONUR SİVASLI: SEÇİM YOK DİYORLARSA SEÇİM GELİYOR DEMEKTİR.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, “Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, ‘Erken seçim değil, hemen seçim istiyoruz’ dedi. İstanbul ve Ankara seçimlerini gördük. Bırakmaz dediler, bıraktılar, gittiler. Sandıktan çıktığı zaman bırakmam etmem diye bir şey yok” dedi.

Ege Bölge Temsilcisimiz Hasan Şen ile birlikte Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı’yı makamında ziyaret ettik. 13 Ağustos 2021 tarihinde; Gelecek Partisi’nin İzmir’deki ilk kurucusu ve kurucu siyasi işler başkanı Onur Sivaslı, partisinin İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiş. 1982 doğumlu olan Onur Sivaslı, böylece İzmir’in en genç İl Başkanı ünvanına sahip olmuş.

- Yeni Asya Gazetesi’ni takip ediyor musunuz.?

Muhafazakâr camiada bilinen bir gazete. Basında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Takip ediyoruz, beğeniyoruz. Türkiye’nin şu andaki durumunda gerçekleri ve doğruları yazmak herkesin harcı değil. Basın, kuvvetler ayrılığında dördüncü kuvvet. Ama son zamanlarda bu vasfını da kaybetmeye başladı. Kâğıda yapılan zamlar ve diğer maliyetler, ayrıca tepeden inme bir takım baskılar, maalesef basını zor durumda bırakıyor. Bir taraftan da teknoloji geliştikçe internet üzerinden haberler takip ediliyor. Tabiî reklâmlar da internete gidiyor.

Aslında basın çok önemli bir görev yapıyor. Halkı bilgilendiriyorsunuz. Basının iki önemli görevi vardır: Birisi kamuoyunu bilgilendirmektir, diğeri de kamuoyu meydana getirmek. Yani önemli bir konu da kamuoyunu harekete geçirmektir. Bakın böyle bir sorun var. Haberiniz olsun diyerek. Fakat son zamanlarda yapılan yanlışlarla ne basının bu özelliklerini yapma imkânı kaldı, ne eğitim kaldı ve ne de adalet kaldı.

- Şu anda Millet İttifakı’na dahil partilerin temsilcileri TBMM’de toplantılar yapıyor. Peki, siz İzmir’de İl başkanları olarak bir araya gelebiliyor musunuz?

İttifak için CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti birlikte çalışıyor. Genel Başkanlar bu hususta beraber çalışalım diye karar verirlerse biz de burada diğer İl Başkanları ile birlikte hareket edebiliriz. Genel Başkanımızın diğer partilerle görüşmesi istişare niteliğindedir. İttifak ise beraber çalışmadır. Bunun için Genel Merkezimizin bu yönde karar alması gerekiyor. Genel Başkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu ile ve Meral Akşener’le görüşmeler yapıyor. Bu istişare niteliğinde bir görüşmedir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için altı parti arasında bir konsensüs var. Bu konuda anlaşıyorlar.

- Sizce Türkiye’nin ve halkın gündemi nedir.?

Bunu sormaya gerek yok. Halkın elinde cep telefonu, bu gün dolar ne kadar oldu diye onu takip ediyor. Halkın gündemi: EKONOMİ. Can boğazdan gelir derler ya. Halkın canı şu an karnını zor doyuruyor. Halkın ekmeği ile oynadılar. Geldiğimiz noktada insanlar evine ekmek götüremiyor. Biz bunu söylediğimiz zaman hamaset yapıyorsunuz deniyor, ama insanlar gerçekten zor durumda ve ekonomik olarak sıkıntıdalar. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı. “Erken seçim değil, hemen seçim istiyoruz” dedi. Türk lirasının değerinin bu kadar düşmesi, Türkiye’nin stratejik varlıklarını tehlikeye sokuyor. Türkiye’nin birikimlerinin yurtdışından gelip satın alınmasına imkân sağlıyor. Böyle durumda “Sosyal Ekonomik Konsey” toplantıya çağrılmalı, mesele orada konuşularak, âcil tedbirler alınmalıdır. Bu toplantıya muhalefet partileri de dahil edilmelidir.

Bulgaristan’daki insanlar alış verişe geliyor. Eski Doğu Bloku ülkeleri. Para birimleri Leva bizden değerli olmuş. Türkiye ekonomisinin şu andaki durumu sürdürülebilir bir durum değildir.

Devletin adalet sistemi bozuldu. Millî Eğitim Sistemi bozuldu. Liyakat ortadan kalktı. Sonuç ortada.

Vatandaş kime oy atmıyacağı hususunda çok net. Ancak kime vereceğine tam karar vermiş değil. Herkesin canı yanmış. Şimdi kahveler kapandı. Lokantalar kapandı. Ama onlardan devlet vergilerini ve stopajlarını aldı. Şimdi bu insanların yanına seçim zamanında iktidar nasıl gidecek, nasıl oy isteyecek?

Vatandaştan, küçük esnaftan pandemide bile vergi alıyorsun, ama devlet ihalelerine giren büyük inşaat şirketlerinin vergi borçlarını siliyorsun. Adalet var mı burada? Bu ne dinimize sığar, ne de insanlığa sığar.

AK Parti yola çıkarken (3 Y) ile mücadele edeceğiz demişti. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar. Gelinen noktada yolsuzluk aldı başını gitti, yoksulluk aldı başını gitti, yasaklar da aldı başını gitti. Partinin kuruluş felsefesi kalmadı ortada. Yarın ayrılanlar diyecekler ki; “Partinin kuruluş felsefesi kalmadığı için bizim de orada durmamızın bir manası kalmadı.” Metal yorgunluğu değil, parti pas tuttu. Bütün kurmaylarını kaybetti. Seçim yok diyorlarsa seçim geliyor demektir. Daha önce de öyle olmuştu.

- Bu iktidar seçimi kaybetse de yine gitmez deniyor. Böyle bir algı var. Vatandaşa bu şekilde telkinlerde bulunanlar oluyor, siz ne dersiniz?

İstanbul ve Ankara seçimlerini gördük. Bırakmaz dediler, bıraktılar, gittiler. Sandıktan çıktığı zaman bırakmam etmem diye bir şey yok.

- Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayat devrelerine baktığımız zaman; Meşrûtiyeti, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi desteklediğini görüyoruz. Cumhuriyetçi oldukları için çorbasının tanelerini karıncalara verdiğini söylüyor. İstibdada karşı olduğunu ve nerede görse sillesini vuracağını belirtiyor. Böyle Demokrat bir kişiliği var. Ama zaman zaman Cumhuriyet düşmanı gibi gösterenler olmuş. Siz Bediüzzaman Hazretleri’ni bu yönüyle tanıyor musunuz?

Benim bulunduğum çevrede Bediüzzaman’ı tanıma imkânım olmadı. Babam subaydı. Genelde Silâhlı Kuvvetlerin içinde lojmanlarda büyüdüğümüz için Said Nursî ile ilgili bir bilgi sahibi olmadım, açık söyleyeyim. Tabiî bazı dostlarımız ve arkadaşlarımız oldu. Bunlar hep saygın insanlardı. Yani sen aynı yerden gelmesen de onun duruşunu, ahlâkını takdir edersin. Said Nursî’nin gönüldaşlarını diyelim, bu konuda gönül vermiş insanları diyelim hep derli toplu insanlar olarak gördüm.

Neşriyatını da okumaya ve tanımaya çalıştım bir miktar. Siyasetle meşgul olanların Türkiye’deki belli başlı kimselerin hayatlarını okumaları gerekir. Ben de bu amaçla tanımak için okudum.

- Onur Bey, size teşekkür ederiz. Yeni Asya Neşriyata ait bazı kitapları size ve arkadaşlarınıza takdim ediyoruz.

Biz de sizlere teşekkürler ediyoruz. Her zaman bekleriz.