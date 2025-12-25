Duaların geri çevrilmediği gece: Regaib

Beş Geceden Biri

Bu gece, Recep ayının ilk Cuma gecesidir, yani Regaip Gecesidir. Başka bir ifadeyle bu gece duaların reddolunmadığı bir gecedir. Kadrini bilirsek…

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Regaip gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.”1

Bediüzzaman bu hadisteki müjdelere şöyle dikkat çekiyor: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar.”2

Keza Bediüzzaman bir mektubunda leyle-i Regaibin hususî rahmet müjdeleriyle kâinatın alkışladığı bir gece olduğunu bildiriyor:

“Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Regaibten altı saat evvel yazdım. ‘Hizbü n-Nuriye’ kâğıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmetenlil-âlemin olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”3

Rahmetine Muhtacız

Böyle bir fırsat değerlendirilmez mi? Böyle bir uhrevî pazar görmezden gelinir mi?

Böyle bir ticaret ve bereket mevsimi boş geçirilir mi?

Kur’ân buyuruyor ki: “Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: ‘Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.’ ”4

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib diyenler, meleklerdir. Receb ayının ilk gecesi olunca, üst üste gelen iki büyük kıymet ve fazilet bu geceye ayrı bir manevî değer katmaktadır. Allah bu gecede mü’minlere bol ihsan ve ikramlarda bulunur, kullarına ne isterlerse verir, dualarını kabul eder, günahlarını bağışlar. Bu açıdan bu geceyi elimizden geldiğince ibadetle, namaz kılarak, varsa kaza namazlarımızdan bir miktar kılarak, Kur’ân okuyarak, Risale-i Nur okuyarak, Cevşen, Tahmidiye gibi kuvvetli dua metinlerini okuyarak geçirmek geceden payımıza düşen rahmeti, feyzi ve bereketi inşallah arttıracaktır.

Ziraatte bir ekim mevsimi vardır. O mevsimde toprak canlı gibidir. Bağrına düşen tohumu ana kucağı gibi sarar ve ona hayat verir. Su canlıdır, güneş canlıdır. Böyle ziraat mevsimlerinde ekilen tohumlar çabucak çıtlar ve filiz verir.

İşte üç aylar rahmetin coştuğu ekim aylarıdır.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında eken bazen bire bin, bazen bire otuz bin katıyla ürün alır, meyvedar olur.

Bilirsek Kadri Yüksek

Bediüzzaman’ın cümleleriyle şuhur-u selâsenizi ve leyle-i regaibinizi tebrik edelim:

“Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım! Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.”5

Leyle-i Regâibinizi tebrik ederim.

