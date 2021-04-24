"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

60 bin Filistinli cumayı Aksa’da kıldı

24 Nisan 2021, Cumartesi 17:05
Mescid-i Aksa’da kılınan ramazanın ikinci cumasına 60 bin kişi katıldı. Binlerce Filistinli İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya akın etti. İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askerî kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İsrail askerleri, kontrol noktalarında Cuma namazları için Batı Şeria’dan sadece yeni tip koronavirüs aşısı (Kovid-19) yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs’e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kimlik ve aşı kontrolü yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci Cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.  

Filistin yine gergin

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi. İsrail tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı noktaları vurdu. İşgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’da binlerce Filistinli, İsrail’in Ramazan ayının başından bu yana kendilerine yönelik saldırılarını protesto etti. Gazze’de İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa’ya destek gösterileri düzenlendi.  Gazze’deki Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin günlerdir Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik müdahaleleriyle ilgili olarak “düşman Kudüs’e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek” değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: Filistinli, Cuma namazı, Mescid-i Aksa
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    60 bin Filistinli cumayı Aksa’da kıldı

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

    Ukrayna sınırından çekilmeye başladılar

    Öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücreti kesilecek

    Veresiye defterindeki borçlar böyle ödeniyor

    ABD, askeri teçhizatlarını Afganistan'dan çıkarıyor

    Barajlar son 1 yılın en yüksek seviyesinde

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

    ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilecek

    Twitter'ın Türkiye'deki reklam yasağı kaldırıldı

    Doğu Kudüs'teki protestolarda 4 kişi gözaltına alındı

    Devlet kulağının üzerine yattı
    📷

    Arısız bir dünya nasıl olurdu?

    'En önemli sistem sorunu'

    İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak

    Kırım’da tatbikat yapan Rus askerleri geri çekiliyor

    'Erdoğan ile Biden NATO Zirvesi'nde görüşecek'

    Ghebreyesu: Hindistan'daki mevcut durumdan derin endişe duyuyor

    Aşılı vak’aların sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden MİT'çilere: Beni cemaatlerin aleyhine asla konuşturamazsınız
    Ahmet BATTAL

    Hazretlerinin senatosu: CYİK
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devlet kulağının üzerine yattı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    İktidarın “kalite ve kalifikasyon” eksikliği
    Ali FERŞADOĞLU

    “Büyük infilâk ve yıkılan surlar” nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Mehmet ÇETİN

    Mustafa Sabri’nin Bediüzzaman’dan istediği şey
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.