60 bin Filistinli cumayı Aksa’da kıldı

Mescid-i Aksa’da kılınan ramazanın ikinci cumasına 60 bin kişi katıldı. Binlerce Filistinli İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya akın etti. İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askerî kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İsrail askerleri, kontrol noktalarında Cuma namazları için Batı Şeria’dan sadece yeni tip koronavirüs aşısı (Kovid-19) yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs’e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kimlik ve aşı kontrolü yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci Cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.

Filistin yine gergin

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi. İsrail tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı noktaları vurdu. İşgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’da binlerce Filistinli, İsrail’in Ramazan ayının başından bu yana kendilerine yönelik saldırılarını protesto etti. Gazze’de İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa’ya destek gösterileri düzenlendi. Gazze’deki Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin günlerdir Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik müdahaleleriyle ilgili olarak “düşman Kudüs’e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek” değerlendirmesinde bulundu.