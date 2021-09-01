AB Komisyonu: Birçok üye ülkede sivil toplum ve medya baskı altında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, birçok üye ülkede yolsuzluğun devam ettiğini, sivil toplum ile medyanın tehlike ve baskıya maruz kaldığını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi, Hukukun Üstünlüğü 2021 Raporu'nu görüşmek üzere toplandı.

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Reynders oturumda yaptığı konuşmada, Komisyonun hukukun üstünlüğünü korumaktaki kararlılığını vurguladı.

Birçok üye ülkede yolsuzluğun sürdüğünü, medyayı düzenleyici kuruluşların bazılarının siyasi baskı altında ya da etkisiz olduğunu ve gazetecilerin birçoğunun saldırılara maruz kaldığını söyleyen Reynders, bu konuda Bulgaristan ile görüşmeler yapıldığını aktardı.

Reynders ayrıca basın mensuplarından Yunanistan'da Giorgos Karaivaz'ın ve Hollanda'da Peter R. de Vries'in öldürüldüğünü anımsattı.