Almanya, Nabimya'dan özür dileyecek

1904-1908 yılları arasında Almanya’nın Afrika’daki sömürgesi Namibya’da, etnik toplulukları bastırmak için binlerce kişi öldürüldü.

Binlercesi çöle sürüldü, açlıktan ölüme terk edildi. Kurtulanlar ise köle olarak çalıştırıldı.

Almanya ile Namibya soykırım olarak anılan bu dönemin yaralarını sarmak için anlaşma yolunda. Sürdürülen onarıcı adalet görüşmelerinde Berlin, resmi olarak özür dileyeceğini açıkladı. Ancak bu özrün hangi kelimelerle dileneceği belli değil.

Anlaşma gerçekleşirse bir "ilk" olacak

Namibyalılar, maddi tazminatların nasıl ödeneceğini merak ediyor.

Namibyalılar sömürge ve soykırım dönemi öncesinde sahip oldukları tarlalara ve refaha yeniden kavuşmak istiyor ve bunun karşılığında nasıl bir bedel ödeneceğini merak ediyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse bir ilk olacak. Benzer olayların yaşandığı eski sömürge ülkeleri için örnek teşkil edebilecek.