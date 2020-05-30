DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 80'den fazla ülkeye tıbbi yardım göndermesine ilişkin, "Bu yardımlar dayanışmanın güzel bir örneğidir." dedi.

Harris, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 80'den fazla ülkeye tıbbi yardım göndermesine ise övgüde bulunarak, "Bu yardımlar, virüsü yenmek için birbirimize göstermemiz gereken cömertlik, destek ve dayanışmanın güzel bir örneğidir." değerlendirmesi yaptı.

Türkiye, ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın yanı sıra Balkan ve Afrika ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 135 ülkeden tıbbi malzeme konusunda talep geldiğini, 80 kadar ülkenin taleplerini karşıladıklarını aktarmıştı.