FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor." dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) desteğiyle gerçekleştirilen 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) başladı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, KSÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte gıda ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Dünyada 2018 verilerine göre 820 milyon insanın yeterli gıdaya erişemediğini vurgulayan Selışık, bir taraftan da 672 milyon insanın obez olduğunu söyledi.

Selışık, bir tarafta açlık bir tarafta da şişmanlığın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor. Dünya Gıda Güvenliği Beslenmenin Durumu 2018 raporuna göre 2017'de yaklaşık 821 milyon kişi kronik açlık çekmiştir. 1,9 milyar kişi, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası aşırı kiloludur. Bu kişilerin 672 milyonu obezdir. Her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor. Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'i yetersiz beslenmeyle ilişkilidir. Yaşa göre boy kısalığını içeren gelişme geriliği, 5 yaşından küçük 151 milyon çocuğu halen etkiliyor."

Selışık, 2030'a kadar açlığa son vermek gibi dünyanın aldığı ortak bir karar olduğunu vurgulayarak, bu hedefler doğrultusunda çalışıldığını ifade etti.