Finlandiya’dan ‘Keşmir’ açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cammu Keşmir’deki durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek uluslar arası gözlemcilerinden bölgeyi ziyaret etmelerini istedi.

Keşmir’de hayat zorlaşıyor BM: Cammu Keşmir'deki hak ihlallerinden büyük endişe duyuyoruz Haavisto, durumun sürdürülebilir olmadığını söyleyerek “Endişelerin diğer birçok uluslar arası oyuncu tarafından da dile getirildiğini görebiliyorum. Siyasetçilerden bazılarının hala gözaltında ya da ev hapsinde tutulduğuna ilişkin haberlerden endişeliyiz. Temel hürriyet ve ifade hürriyeti sınırlandırılmış durumda.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Haavisto, Pakistan ile Hindistan arasındaki sınır sorunlarının çözülmesi için müzakerelere başlanması gerektiğini de kaydetti. AA

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