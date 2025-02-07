Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın

Fransa’da solcu muhalefet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamaları üzerine hükümetten, Filistin Devletini bir an önce tanımasını istedi.

Trump’ın ifadelerinin “Filistinlilerin devlet sahibi olma haklarının bir kez daha inkârı ve bir yılı aşkın süredir Gazze’de devam eden soykırımın devamlılığı” anlamına geldiği belirtilen açıklamada, Fransız hükümetinden harekete geçmesi talep edildi. AA

Okunma Sayısı: 241

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.