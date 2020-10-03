Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler açılacak

Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler yeniden açılacak

Gazze Şeridi'nin birçok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan camilerin açılmasına karar verildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, pazar gününden itibaren Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kentler ile Refah ve Han Yunus'taki camilerin açılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, salgının yaygınlık gösterdiği Han Yunus'taki Hay el-Emel bölgesi ile Gazze ve Kuzey Gazze kentlerinin kararın dışında tutulduğu ifade edildi. Açılacak camilerde sadece farz namazların kılınmasına izin verileceği ve Sağlık Bakanlığınca alınan koruyucu tedbirlere riayet edileceği aktarıldı. Bakanlık, camilerde namaz kılacak kişilerden maske takmalarını, sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini, evde abdest almalarını ve seccadelerini yanlarında getirmelerini istedi. Hasta ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin ise camiye gitmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor. AA

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