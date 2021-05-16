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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İsrail, Filistin bakanlık binalarını bombaladı

16 Mayıs 2021, Pazar 12:54
İsrail'in saldırısında Gazze'deki Çalışma Bakanlığı binası tamamen yıkıldı, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu bina ise büyük oranda hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

AA

Etiketler: İsrail, bakanlık binaları, Gazze
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  • Sezai MUMCU

    16.5.2021 13:30:54

    Israil, Islam Dünyasina ZEHIRINI ZERK ETTI. Islam Dünyasi ETKISIZ, SESSIZ, ACIZ, ACINACAK DURUMDA... MANGALLAR KÜLSÜZ, YÜREKLER CESARETSIZ! Israil Firsati Ganimet Bilip Yarin Türkiye Kapisina Dayanirsa Ama Onlarda Nükleer Baslikli Füzeler Var Diye TIRSARMIYIZ YINE BILEMIYORUZ. Yarin DOSTUMCU Biri Cikar Ve DOSTUM NETHANYAHU Deyiverir Bir YAHUDI ÖDÜLÜ DAHA TAKAR MI BOYNUNA? Olur Mu Olur. Siyaset Ugruna Dinini PASPAS Edenler Icin Hersey Mümkün.

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