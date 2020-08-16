İsrail, Filistinli balıkçıların avlanmasını yasakladı

İsrail, savaş uçaklarının Gazze'de farklı hedeflere hava saldırıları düzenlemesinin ardından, bu sabah Filistinli balıkçıların Gazze Şeridi kıyılarında avlanmasına yasak getirdi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçıların denize açılmasına yeni bir emre kadar izin verilmeyeceğini duyurdu. İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı. Euronews Türkçe

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