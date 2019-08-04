"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İsrail yıkıma devam ediyor

04 Ağustos 2019, Pazar 23:32
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Vadi Rahhal beldesinde belde sakinlerinden bir Filistinliye ait inşaat halindeki ev İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Filistin Dışişleri’nden yıkımlara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma uygulamalarının uluslararası hukuk çerçevesinde suç olarak tanımlandığı belirtilerek, ev ve tesislerin yıkılmasıyla Filistinlilerin yerlerinden edilmesi uygulamaları kınandı.

İsrail’in 22 Temmuz’da işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki yıkımlarına işaret edilen açıklamada, İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulanmaması durumunun, aynı rejimi yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma konularında adeta teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail güçleri, 22 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca daireyi yıkmıştı.

İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

AA

Etiketler: filistin
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Manevi eğitimle kurtaralım

    Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    İsrail yıkıma devam ediyor

    Sudan'ı rahatlatan imzalar atıldı

    İran'ın el koyduğu geminin ait olduğu ülke belli oldu

    İstanbul - İzmir Otoyolu'nun ilk bölümü açıldı

    Yeni Asya Vakfı’ndan kurban seferberliği

    İnsanlar huzur içinde yaşasın

    Millî Eğitim bizi endişelendiriyor

    Erişim engeline hayır

    Vergi yüzsüzleri 26 Ağustos’ta açıklanacak

    Engelli istihdamı arttırılsın

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor

    Bir merhamet haberi de Edirne'den geldi

    Ek sefer biletleri de tükenmek üzere!

    Sudan'da normalleşme yönünde önemli adım

    Kışın kayakseverlerin yazın bilim meraklılarının buluştuğu nokta...

    Manş Denizi'ni bu şekilde geçti

    ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Ahir zamanda ‘Allah’ diyen kalmaz mı?
    Sebahattin YAŞAR

    Hapishaneden, hastaneden ve kabristandan soracağız
    Genel

    Manevi eğitimle kurtaralım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve adâlette denge unsuru
    Yeni Asya'dan Size

    Okurlarımızdan 12 sayfa mesajları
    Risale-i Nur'dan

    Haccın hikmetini ihmal etmenin neticesi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    O manevî yangın söndürüldü mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Maneviyattan soyutlanmış yeni bir kimlik
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hüsün ve kubuh meselesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.