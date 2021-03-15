Kabil'de iki ayrı bombalı saldırı: 3 ölü

Kabil'in Pul-i Suhta ve Sar Kariz bölgelerinde iki ayrı bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pul-i Suhta ve Sar Kariz bölgelerinde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Faramarz, saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor. Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor. AA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.