Keşmir’e 125 bin kişilik güvenlik gücü

Hindistan, hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğu Cammu Keşmir’e 125 bin takviye paramilis daha görevlendirdi.

The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir’de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi. Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir’de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.Bu arada Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir’in başkenti Srinagar’da yaklaşık 200 okulun yeniden açıldığını açıklamasına rağmen sınıfların boş kaldığı gözlendi.Bölgedeki ailelerin çocuklarıyla “iletişim kuramama” tehlikesini göze alamadığı, telefon ve internet kesintileri sona erene kadar çocukları evde tutmayı tercih ettiği bildirildi.Çocuklarının evde güvende olduğunu ifade eden Gülzar Ahmed, “Çocuklarımızın hayatını nasıl riske atabiliriz?” değerlendirmesinde bulundu.

“Hindistan’ın iç meselesi”

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir’e özel statü tanıyan 370. maddeyi kaldırmasının ülkenin “iç meselesi” olduğu açıklamasını yaptı.Bakanlık açıklamasında, Bangladeş’in, Hindistan hükümeti tarafından 370. maddenin (Cammu Keşmir’e özel statü tanıyan) kaldırılmasını Hindistan’ın iç meselesi olarak gördüğü belirtildi.Bangladeş’in açıklaması, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.