Kovid artık yoksulların pandemisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Özel Kovid Temsilcisi Dr. David Nabarro, Britanya’da milletvekillerine yaptığı açıklamalarda “Kovid artık yoksul ülkelerin pandemisi” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’daki milletvekillerine konuşan Dr. Nabarro, aşı eşitsizliğini hatırlatarak “Dünya hâlâ derin bir pandemi durumunun içinde. Sadece 24 saat içinde 5 bin 143 kişi öldü. Bu, şu an temelde yoksul insanlar ve yoksul ülkelere yönelik bir salgın” dedi. Zengin ülkelerin nüfuslarını aşılayarak pandemiden çıkarmaya çalıştığını söyleyen Nabarro, bunun “büyük bir kumar” olduğunu belirtti.

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