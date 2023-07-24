Kur'an-ı Kerim'e yönelik Danimarka'daki saldırıya tepkiler devam ediyor

Merkezi Mekke'de bulunan Dünya İslam Birliği (Rabıta), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli eylemleri kınayarak, "bu eylemlerin tüm dini ve insani ilkeler ile örflere aykırı olduğunu" belirtti.
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Rabıta internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Müslümanlara ve İslam'a karşı nefret ve kışkırtmaların, İslamafobi içerikli görüntülerin tümüyle reddedildiği kaydedildi.
Tüm dini ve insani ilkelere aykırı olan, uluslararası toplum değerleriyle de çatışan bu türden uygulamaların tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.
Bu türden eylemlerin aşırılık ve fanatizmden başka bir şeye hizmet etmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Halklar arasında dostluğun güçlendirilmesi için çalışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda, bu türden eylemlerin buna engel olduğunu görüyoruz."
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.
AA