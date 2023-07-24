Kur'an-ı Kerim'e yönelik Danimarka'daki saldırıya tepkiler devam ediyor

Merkezi Mekke'de bulunan Dünya İslam Birliği (Rabıta), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli eylemleri kınayarak, "bu eylemlerin tüm dini ve insani ilkeler ile örflere aykırı olduğunu" belirtti.

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