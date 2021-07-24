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25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Kurban yardımları yerine ulaştı

24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:16
Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın ortak çalışmasıyla Afrika’da kurban kesimi organizasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın birlikte gerçekleştirdiği kurban kesim kampanyası başarıyla tamamlandı. Yardımlar bir çok ülkede muhtaçlara ulaştırıldı.

Etiyopya, Somali ve Sudan’ın bir çok kasabasında Bayram namazının ardından kasaplar görev başına geçti. Ayrıca sınırlı sayıda olsa da Lübnan’da yaşayan Suriyeli mülteci Müslüman kardeşlerimiz için de kurban kesimi oldu. 

Uzun yıllardır kurban kesim hizmetlerine devam eden Avustralya Nur Vakfı her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye, Avrupa ve Avustralya’dan toplanan bağış kurban hisseleriyle 700’e yakın büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi.

GÖNÜLLÜLER ÇALIŞTI

Güvenin ve hizmetin çok ehemmiyetli olduğu bu ibadetin sağlıklı yerine getirilmesi için gayret sarf eden gönüllülerimize buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Afrika’daki gönüllülerimiz, bayram haftasında bir hafta boyunca köylerde, kırsalda ve hayvan pazarlarında adeta kamp kurdular. Oralarda yatıp kalktılar.

Öte yandan Yeni Asya okuyucularımızdan gelen bağışlarını listeye kaydeden, sorularını cevaplayan Hayrettin Huyut’un koordinasyonundaki heyetin büyük gayreti oldu. Yaklaşık bir aydır telefon ve bilgisayarın başında büyük çaba sarfettiler. Avrupa Nur Cemaati gönüllüleri de büyük gayretleriyle takdir ve tebrik aldılar. Ayrıca Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri de çalışmaları ile, kurban kesimi organizasyonunu bu sene de eksiksiz yönetti takdire şayan bir hizmet ortaya konulmuş oldu.

Şahs-ı manevinin azaları hükmünde olan her bir ferdin ve her bölgenin temsilcilerinin uyum içerisinde gerçekleştirdiği bu yılki kurban hizmeti de mühim bir faal-i hayır oldu. Tekbirlerle kesilen büyük baş hayvanlar muhtaç sahibi ailelere ve kamplardaki mültecilere dağıtıldı. 

FAKİR FUKARANIN DUÂSI ALINDI

Avustralya Nur Vakfı yetkilisi ve Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Yargı, “Kurban bağışında bulunan, bu büyük organizasyonda görev alan, duâ eden ve bizlerden maddî manevî desteğini esirgemeyen siz değerli YeniAsya okuyucularımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu seneki kurban faaliyetlerimizde de şahs-ı manevinin duâsını hissettik. Cenab-ı Hak yapılan hayrı kabul eylesin. Binlerce fakir fukaranın duâsına nail oldunuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun” açıklamasında bulundu.

Etiketler: kurban, yardım
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