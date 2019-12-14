Malezya: ABD uluslararası hukuku ihlal ediyor

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi. Mohamad, "Bu tür yaptırımlar BM tüzüğünü ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eder; yaptırımlar ancak BM tarafından anlaşmalara uygun şekilde uygulanabilir" şeklinde konuştu. Başbakan, Malezya ve diğer ülkelerin İran yaptırımlarından dolayı "büyük bir pazar" kaybettiğini sözlerine ekledi. Euronews Türkçe

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