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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Malezya: Uygurların sorununu yakından takip ediyoruz

24 Nisan 2019, Çarşamba 00:50
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlâllerine ilişkin “Uygurların sorununu yakından takip ediyoruz. Pekin yönetimini de bu meseleyi ciddiye aldığımıza dair bilgilendirdik.” dedi.

Çinli South China Morning Post gazetesine röportaj veren Bakan Seyfeddin, Güney Çin Denizi tartışmaları ve Çin’in Uygurlara yönelik tavırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Malezya’nın Çin ile büyük projeler yürütmeyi sürdüreceğini vurgulayan Seyfeddin, “Bir yandan ilişkilerimizi geliştirirken, diğer yandan Güney Çin Denizi ve Uygur Müslümanların sorunlarını dile getireceğiz.” dedi. Seyfeddin, Çin’in Uygurlara yönelik insan hakları ihlâllerine dair gelişmelerin Malezya hükümetince yakından takip edildiğinin altını çizerek, “Mevcut durumu gayet iyi anlıyoruz. Uygurların sorunlarını yakından takip ediyoruz. Pekin yönetimini de bu meseleyi ciddiye aldığımıza dair bilgilendirdik. Konuya dair çok sayıda endişemiz var. Onlar hikâyeyi kendi taraflarından anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: malezya, uygur, çin zulmü, doğu türkistan
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  • Alptuğ KAFKAS

    24.4.2019 14:55:10

    Umarım Çin'in yılladır yapmış olduğu sistemli zulmü karşısında öncelikle tüm Türk devletleri ve tüm müslüman ülkeler konuyu ulusal-uluslararası düzeyde etkin bir şekilde girişimlerde bulunurlar.

  • ihsan

    24.4.2019 10:56:35

    nasıl oldu yahu dibinde malezyanın sesi hiç çıkmıyordu

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