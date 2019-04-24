Malezya: Uygurların sorununu yakından takip ediyoruz

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlâllerine ilişkin “Uygurların sorununu yakından takip ediyoruz. Pekin yönetimini de bu meseleyi ciddiye aldığımıza dair bilgilendirdik.” dedi.

Çinli South China Morning Post gazetesine röportaj veren Bakan Seyfeddin, Güney Çin Denizi tartışmaları ve Çin’in Uygurlara yönelik tavırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malezya’nın Çin ile büyük projeler yürütmeyi sürdüreceğini vurgulayan Seyfeddin, “Bir yandan ilişkilerimizi geliştirirken, diğer yandan Güney Çin Denizi ve Uygur Müslümanların sorunlarını dile getireceğiz.” dedi. Seyfeddin, Çin’in Uygurlara yönelik insan hakları ihlâllerine dair gelişmelerin Malezya hükümetince yakından takip edildiğinin altını çizerek, “Mevcut durumu gayet iyi anlıyoruz. Uygurların sorunlarını yakından takip ediyoruz. Pekin yönetimini de bu meseleyi ciddiye aldığımıza dair bilgilendirdik. Konuya dair çok sayıda endişemiz var. Onlar hikâyeyi kendi taraflarından anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 619

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.