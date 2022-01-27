Polonya Katolik Kilisesi, “İslâm Günü”nü kutladı

Polonya Katolik Kilisesi, dinler arası ön yargıyı kırmak amacıyla 2001’den bu yana her yıl olduğu gibi “İslâm Günü”nü kutladı.

Polonya devlet ajansı PAP’ın haberine göre, Katolik Kilisesi, bu yıl “Hıristiyanlar ve Müslümanlar, umudun şahitleridir.” sloganıyla kutlanan “İslâm Günü” çerçevesinde Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle çevrim içi faaliyet düzenledi. Polonya Katolik Kilisesi’nin Hıristiyan Olmayan Dinlerle Diyalog Komitesi’ne başkanlık eden Piskopos Henryk Ciereszko, faaliyette “Umut, inançta köklenir ve zorluklara dayanmaya yardımcı olur.” açıklamasını yaptı.

Kur’an ve İncil’den bölümler okundu

faaliyet sırasında her iki dinin temsilcileri, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den bölümler okudu. Polonya’da, Katolik Kilisesi’nin öncülüğünde 2001 yılından bu yana her sene 26 Ocak’ta Hıristiyan Birliği için gerçekleşen Duâ Haftası’nın ardından “İslâm Günü” kutlanıyor. “İslâm Günü” ile Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ön yargıların giderilmesi amaçlanıyor.