Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 140 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 31 bin 500 askerini kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı. Açıklamaya göre, Rus ordusu son bir günde 140 asker, 6 insansız hava aracı, 1 helikopter, 3 tank, 9 top, 6 roketatar ve 13 zırhlı aracını kaybetti. Rusya, savaşın başlamasından bu yana toplamda 31 bin 500 askerini yitirirken, Ruslara ait 212 uçak, 178 helikopter, 1393 tank, 3 bin 429 zırhlı araç, 703 top, 213 roketatar ve 96 hava savunma sistemi imha edildi.

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