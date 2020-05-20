Suriye'de Esed'ın kuzeninin mal varlığına el konuldu

Suriye'de Esed rejiminin en zengin iş adamı Mahluf, kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından son bir ayda yaptığı açıklamalarda haksızlığa uğradığını savunan Beşşar Esed rejiminin en zengin iş adamı Rami Mahluf, yeni bir paylaşımda bulundu.

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, "Telekomünikasyon işlerini düzenleyen heyete işlemlerinin yasa dışı olduğunu belirtmemize rağmen başka bir hukuksuzlukla bize karşılık verdiler. Benim, eşimin ve çocuklarımın mal varlığına el koydular. Ayrıca beni (GSM) şirketin başından uzaklaştırıp başka birini getirmek için mahkemeye başvurdular. İstedikleri meblağı ödemediğimizi öne sürdüler ancak sizin de bildiğiniz üzere söyledikleri doğru değil. Gençlerin tek isteği şirketimi ele geçirmek, gözleri başka bir şeyi görmüyor." ifadelerini kullandı.

Mahluf, rejim hükümetinin aleyhinde aldığı bir kararın fotoğrafını da paylaşarak, 5 yıl boyunca ihalelerden menedildiğini kaydetti.