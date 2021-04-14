Taliban, "Afganistan" konulu konferansa katılmayacak

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Vardak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın işlerini kutsal İslam dininin talimatlarına göre yürüttüğünü söyledi. Taliban'ın tüm işlerinde istişare sonrası karar verildiğine dikkati çeken Vardak, bu nedenle yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı konferans gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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