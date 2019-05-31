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Trump: ‘Rehineyi aldık’

31 Mayıs 2019, Cuma 17:00
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge’nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika’ya gönderileceğini söyledi.

Colorado eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, “Türkiye’nin az önce geri istediğimiz bir mahkûmu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika’ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkum, ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika’ya gönderilecek olması iyi bir haber” diye konuştu.

Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek 

Tahliyesinin ardından kaldığı evde Reuters’a konuşan Gölge, şartlı tahliye kapsamında cezaevinden ayrılmasının mümkün olabildiğini söyledi. Gölge, “Ailem ve ben çok uzun zamandır mutlu değildik ve şimdi cezaevinden tahliye olduğumdan dolayı en azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim” dedi. VOA’nın haberine göre Serkan Gölge, “Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek ve bilimadamı olarak NASA’da tekrar çalışmaya başlamak” diye konuştu. Gölge, ancak haftada dört gün polise imza vermesi gerektiği için de ülkeden ayrılamayacağını ifade etti.

Etiketler: trump, nasa, serkan gölge
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